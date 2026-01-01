Installer InvoiceShelf med ét klik
Selvhostet open source-faktureringsplatform til freelancere og små virksomheder, tidligere kendt som Crater.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med InvoiceShelf
InvoiceShelf er en selvhostet faktureringsplatform til freelancere, konsulenter og små virksomheder, der har brug for en professionel faktureringsløsning uden månedlige SaaS-gebyrer. Den dækker hele faktureringsarbejdsgangen: kunder, varer, fakturaer, tilbud, udgifter og betalinger – med understøttelse af flere valutaer, skattesatser og tilpasselige PDF-skabeloner.
At hoste InvoiceShelf på din egen VPS holder dine finansielle data og klientoptegnelser private på infrastruktur, du kontrollerer. Med indbygget Stripe betalingsgateway-integration og en klientportal, hvor kunder kan se og betale fakturaer online, får du en strømlinet faktureringsoplevelse uden gebyrer pr. faktura eller leverandørlåsning.
Vigtige funktioner i InvoiceShelf
Fakturaer og overslag
Opret professionelle fakturaer og tilbud med tilpasselige skabeloner og automatisk PDF-generering for hvert dokument.
Onlinebetalingsportal
Kunder kan se, downloade og betale fakturaer online via en selvbetjeningsportal med Stripe betalingsgateway-integration.
Udgiftssporing
Logfør og kategoriser virksomhedsudgifter sammen med fakturaer for at bevare et komplet økonomisk overblik på ét sted.
Multivalutasupport
Fakturer kunder i deres lokale valuta med konfigurerbare vekselkurser og valg af valuta pr. faktura.
Skatteadministration
Definer flere skattesatser, og anvend dem pr. vare eller pr. faktura for at håndtere moms, GST og andre skattestrukturer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre InvoiceShelf
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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