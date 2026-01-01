InvoiceShelf er en selvhostet faktureringsplatform til freelancere, konsulenter og små virksomheder, der har brug for en professionel faktureringsløsning uden månedlige SaaS-gebyrer. Den dækker hele faktureringsarbejdsgangen: kunder, varer, fakturaer, tilbud, udgifter og betalinger – med understøttelse af flere valutaer, skattesatser og tilpasselige PDF-skabeloner.

At hoste InvoiceShelf på din egen VPS holder dine finansielle data og klientoptegnelser private på infrastruktur, du kontrollerer. Med indbygget Stripe betalingsgateway-integration og en klientportal, hvor kunder kan se og betale fakturaer online, får du en strømlinet faktureringsoplevelse uden gebyrer pr. faktura eller leverandørlåsning.