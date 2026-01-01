Morphic er en open source AI-drevet søgemaskine, der kombinerer store sprogmodeller med websøgning i realtid for at producere strukturerede, kildehenviste svar. I stedet for en rangeret liste af links læser og syntetiserer Morphic webindhold, så brugere får et direkte svar med referencer, de kan verificere. Den understøtter OpenAI, Anthropic, Google Gemini og lokale Ollama-modeller, så du kan vælge den AI-backend, der passer til dine behov.

Ved at selv-hoste Morphic forbliver alle søgeforespørgsler og samtalelogs på din egen server. Denne implementering inkluderer SearXNG som søge-backend, så der kræves intet eksternt søge-API-abonnement – kun en AI-udbydernøgle og din VPS.