Udrul Morphic med énklikinstallation
Open source AI-søgemaskine, der leverer generative, citerede svar i stedet for linklister.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Morphic
Morphic er en open source AI-drevet søgemaskine, der kombinerer store sprogmodeller med websøgning i realtid for at producere strukturerede, kildehenviste svar. I stedet for en rangeret liste af links læser og syntetiserer Morphic webindhold, så brugere får et direkte svar med referencer, de kan verificere. Den understøtter OpenAI, Anthropic, Google Gemini og lokale Ollama-modeller, så du kan vælge den AI-backend, der passer til dine behov.
Ved at selv-hoste Morphic forbliver alle søgeforespørgsler og samtalelogs på din egen server. Denne implementering inkluderer SearXNG som søge-backend, så der kræves intet eksternt søge-API-abonnement – kun en AI-udbydernøgle og din VPS.
Vigtige funktioner i Morphic
Generative citerede svar
Morphic syntetiserer information fra flere kilder og præsenterer et struktureret svar med indbyggede citater, så brugere kan læse og verificere hvert eneste udsagn.
Multiudbyder AI-support
Skift mellem OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini eller en lokal Ollama-instans uden at ændre grænsefladen — du skal blot opdatere din API-nøgle.
Vedvarende chathistorik
Hver søgesamtale gemmes i PostgreSQL, så brugere kan vende tilbage til tidligere tråde, fortsætte opfølgningsspørgsmål og dele resultater via link.
Medfølgende privatsøgning
SearXNG er inkluderet som web-søge-backend, hvilket betyder, at der ikke er behov for et søge-API-abonnement, og forespørgsler når aldrig kommercielle søgeudbydere.
Opfølgningsspørgsmål
Morphic understøtter flerturssamtaler inden for en søgetråd, hvilket giver brugere mulighed for at forfine, udvide eller omdirigere ethvert svar uden at starte forfra.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Morphic
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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