Installer CKAN med én-klik-installation.
Open source-dataportalsplatform til publicering, deling og opdagelse af forsknings- og regeringsdatasæt.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med CKAN
CKAN er det førende open source-datastyringssystem, der bruges af nationale, regionale og kommunale myndigheder samt forskningsinstitutioner til at drive offentlige dataportaler. Det kombinerer et struktureret datasæt-katalog, rige metadata-skemaer, en fuldtekstsøgningsbackend og en tabelbaseret DataStore, der eksponerer uploadede CSV- og Excel-filer via en forespørgselsbar REST API.
Selvhosting af CKAN på din egen VPS holder hvert datasæt, organisationsstruktur og API-token under din kontrol, uden gebyrer pr. datasæt og uden tredjepartsadgang til dine optegnelser. Platformen er yderst udvidelig via hundredvis af community-plugins, der dækker høstning, geografiske data, DCAT-udveksling, single sign-on og brugerdefinerede skemaer.
Vigtige funktioner i CKAN
Rigt datasætkatalog
Organiser datasæt i grupper og organisationer med tilpassede metadataskemaer, tags, licenser og fuld revisionshistorik pr. ressource.
Forespørgselsbar DataStore API
Uploadede CSV- og Excel-filer overføres til en PostgreSQL-baseret DataStore, der tilbyder filtrering, sortering og SQL-forespørgsler via REST.
Solr-drevet søgning
Et dedikeret Solr-indeks leverer hurtig facetteret søgning på tværs af titler, beskrivelser, tags og brugerdefinerede felter, selv på portaler med millioner af poster.
Høstere og DCAT
Hent metadata fra andre CKAN-, CSW- og DCAT-slutpunkter for at føderere datasæt på tværs af institutioner uden manuel genindtastning.
Granulære tilladelser
Organisationsbaserede roller giver dig mulighed for at styre, hvem der kan oprette, redigere og udgive datasæt, med offentlige, private og kladde-synlighedsstatusser pr. ressource.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre CKAN
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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