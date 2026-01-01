CKAN er det førende open source-datastyringssystem, der bruges af nationale, regionale og kommunale myndigheder samt forskningsinstitutioner til at drive offentlige dataportaler. Det kombinerer et struktureret datasæt-katalog, rige metadata-skemaer, en fuldtekstsøgningsbackend og en tabelbaseret DataStore, der eksponerer uploadede CSV- og Excel-filer via en forespørgselsbar REST API.

Selvhosting af CKAN på din egen VPS holder hvert datasæt, organisationsstruktur og API-token under din kontrol, uden gebyrer pr. datasæt og uden tredjepartsadgang til dine optegnelser. Platformen er yderst udvidelig via hundredvis af community-plugins, der dækker høstning, geografiske data, DCAT-udveksling, single sign-on og brugerdefinerede skemaer.