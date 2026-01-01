Implementer Traduora med enkeltklikinstallation
Selvhostet oversættelsesstyringsplatform til teams med REST API, rollebaseret adgang og multiformat import/eksport.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Traduora
Traduora er en selvhostet oversættelsesstyringsplatform designet til udviklingsteams, der administrerer lokalisering på tværs af flere sprog. Den tilbyder en ren webgrænseflade til organisering af oversættelsesprojekter med import- og eksportunderstøttelse for JSON-, YAML- og CSV-formater.
Selvhosting af Traduora på en VPS holder alle dine lokaliseringsdata private og integreres direkte med CI/CD-pipelines via dens REST API. Rollebaseret adgangskontrol giver dig mulighed for at invitere oversættere, korrekturlæsere og udviklere med passende tilladelser, mens oversættelseshistorikken sporer hver ændring, der er foretaget i en streng.
Vigtige funktioner i Traduora
REST API-integration
Automatiser oversættelsesimport og -eksport i din CI/CD-pipeline ved hjælp af den fulde REST API uden manuel intervention.
Multiformateksport
Eksporter oversættelser som JSON, YAML, CSV og andre formater for at indsætte dem direkte i ethvert framework eller byggesystem.
Rollebaseret adgang
Giv udviklere, oversættere og korrekturlæsere forskellige tilladelsesniveauer for at holde projekter organiseret og sikre.
Oversættelseshistorik
Hver ændring af en oversættelsesstreng spores, hvilket giver dig mulighed for at gennemgå ændringer og vende tilbage til tidligere versioner.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Traduora
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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