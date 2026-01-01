Traduora er en selvhostet oversættelsesstyringsplatform designet til udviklingsteams, der administrerer lokalisering på tværs af flere sprog. Den tilbyder en ren webgrænseflade til organisering af oversættelsesprojekter med import- og eksportunderstøttelse for JSON-, YAML- og CSV-formater.

Selvhosting af Traduora på en VPS holder alle dine lokaliseringsdata private og integreres direkte med CI/CD-pipelines via dens REST API. Rollebaseret adgangskontrol giver dig mulighed for at invitere oversættere, korrekturlæsere og udviklere med passende tilladelser, mens oversættelseshistorikken sporer hver ændring, der er foretaget i en streng.