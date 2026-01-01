Pingvin Share er en moderne, selvhostet fildelingsplatform, der giver dig et privatlivsrespekterende alternativ til WeTransfer, Dropbox Transfer og Firefox Send. Del filer af enhver størrelse via sikre, tidsbegrænsede links med konfigurerbare udløbsdatoer, besøgsgrænser og adgangskodebeskyttelse — alt sammen uden at uploade til tredjepartsservere.

Selvhosting på din VPS betyder ingen filstørrelsesbegrænsninger pålagt af abonnementniveauer, ingen risiko for, at indhold scannes eller slettes, og fuld overholdelse af datasuverænitetskrav. Omvendte delingslinks lader andre uploade direkte til dig, og OIDC- og LDAP-integration understøtter virksomhedsautentificeringsarbejdsgange ud af boksen.