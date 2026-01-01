Implementer Pingvin Share med etklikinstallation
Selvhostet WeTransfer-alternativ til deling af filer i enhver størrelse via sikre, tidsbegrænsede links med adgangskodebeskyttelse og ingen tredjepartslagring.
Vælg en VPS-pakke til Pingvin Share
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.
Hvad du kan bygge med Pingvin Share
Pingvin Share er en moderne, selvhostet fildelingsplatform, der giver dig et privatlivsrespekterende alternativ til WeTransfer, Dropbox Transfer og Firefox Send. Del filer af enhver størrelse via sikre, tidsbegrænsede links med konfigurerbare udløbsdatoer, besøgsgrænser og adgangskodebeskyttelse — alt sammen uden at uploade til tredjepartsservere.
Selvhosting på din VPS betyder ingen filstørrelsesbegrænsninger pålagt af abonnementniveauer, ingen risiko for, at indhold scannes eller slettes, og fuld overholdelse af datasuverænitetskrav. Omvendte delingslinks lader andre uploade direkte til dig, og OIDC- og LDAP-integration understøtter virksomhedsautentificeringsarbejdsgange ud af boksen.
Vigtige funktioner i Pingvin Share
Ingen filstørrelsesbegrænsninger
Del filer af enhver størrelse, kun begrænset af din VPS' diskplads, uden overførselsgrænser pr. fil eller pr. måned.
Sikre tidsbegrænsede links
Indstil udløbsdatoer og besøgsgrænser for hver deling, så links automatisk holder op med at virke, når dine valgte betingelser er opfyldt.
Adgangskodebeskyttelse
Beskyt følsomme delinger med en adgangskode, så kun de tilsigtede modtagere kan få adgang til downloadede filer.
Omvendte aktier
Generer uploadlinks, der lader andre sende filer direkte til dig uden at kræve en konto eller afsløre din lagerplads.
Virksomhedsautentifikation
OIDC- og LDAP-integration giver organisationer mulighed for at bruge eksisterende identitetsudbydere til centraliseret adgangsstyring.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Pingvin Share
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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Lancer lokalt. Vækst globalt.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.
30-dages tilfredshedsgaranti
Prøv det risikofrit med vores 30-dages tilfredshedsgaranti. Se vores refusionspolitik for yderligere oplysninger.
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