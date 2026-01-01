Udrul Wakapi med et-klik installation
Selvhostet kodetidsmåler kompatibel med WakaTime-plugins, med dashboards, rapporter og ranglister.
Vælg en VPS-pakke til Wakapi
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Wakapi
Wakapi er en selvhostet kodningsaktivitetsmåler, der er fuldt kompatibel med WakaTime editor-plugins. Den indsamler tid brugt på kodning, opdelt efter projekt, sprog, editor og operativsystem, og præsenterer dataene i et visuelt dashboard uden at dele noget med tredjeparts cloud-tjenester.
At selvhoste Wakapi på en VPS holder din kodningsaktivitet privat, samtidig med at det giver alle de indsigter, WakaTime tilbyder. Den understøtter ugentlige e-mail-oversigter, offentlige ranglister til teammotivation, generering af README-badges til GitHub-profiler og integration med populære editorer, herunder VS Code, JetBrains IDE'er og Vim.
Vigtige funktioner i Wakapi
WakaTime-kompatibel
Fungerer med alle eksisterende WakaTime editor-plugins – du skal blot pege dem mod din selvhostede Wakapi-instans i stedet for wakatime.com.
Kodningsdashboards
Visualiser tidsforbrug pr. projekt, sprog, redaktør og OS med filtrerbare diagrammer, der dækker ethvert datointerval.
Ugentlige e-mailrapporter
Modtag automatiske ugentlige oversigter over din kodeaktivitet leveret direkte til din indbakke.
GitHub-badges
Generer dynamiske README-badges, der viser din ugentlige kodetid til visning på GitHub-profilsider.
Teamranglister
Del en offentlig rangliste med teammedlemmer for at spore og sammenligne kodningsaktivitet på tværs af et udviklingsteam.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Wakapi
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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