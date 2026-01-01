Wakapi er en selvhostet kodningsaktivitetsmåler, der er fuldt kompatibel med WakaTime editor-plugins. Den indsamler tid brugt på kodning, opdelt efter projekt, sprog, editor og operativsystem, og præsenterer dataene i et visuelt dashboard uden at dele noget med tredjeparts cloud-tjenester.

At selvhoste Wakapi på en VPS holder din kodningsaktivitet privat, samtidig med at det giver alle de indsigter, WakaTime tilbyder. Den understøtter ugentlige e-mail-oversigter, offentlige ranglister til teammotivation, generering af README-badges til GitHub-profiler og integration med populære editorer, herunder VS Code, JetBrains IDE'er og Vim.