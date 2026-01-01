OmniRoute er en selvhostet AI-gateway, der forener mere end 230 modeludbydere bag et enkelt OpenAI-kompatibelt endepunkt. Ret Claude Code, Codex, Cursor, Cline eller Copilot mod én URL, og OmniRoute dirigerer hver anmodning til den bedst tilgængelige model — herunder snesevis af gratis Claude-, GPT- og Gemini-niveauer — med automatisk fallback, når en udbyder fejler eller rammer en grænse.

Dens stablede RTK- og Caveman-komprimering beskærer 15–95 % af tokens, før anmodninger forlader din server, hvilket reducerer omkostninger og latenstid, mens MCP-, A2A- og multimodale API'er holder avancerede arbejdsgange kørende. At køre OmniRoute på din egen VPS betyder, at dine API-nøgler, routingregler og brugsdata forbliver under din kontrol i stedet for en hostet proxy.