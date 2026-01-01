Udrul OmniRoute med ét-klik-installation
Selvhostet AI-gateway, der router enhver LLM gennem ét OpenAI-kompatibelt slutpunkt med smart fallback og tokenkomprimering.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med OmniRoute
OmniRoute er en selvhostet AI-gateway, der forener mere end 230 modeludbydere bag et enkelt OpenAI-kompatibelt endepunkt. Ret Claude Code, Codex, Cursor, Cline eller Copilot mod én URL, og OmniRoute dirigerer hver anmodning til den bedst tilgængelige model — herunder snesevis af gratis Claude-, GPT- og Gemini-niveauer — med automatisk fallback, når en udbyder fejler eller rammer en grænse.
Dens stablede RTK- og Caveman-komprimering beskærer 15–95 % af tokens, før anmodninger forlader din server, hvilket reducerer omkostninger og latenstid, mens MCP-, A2A- og multimodale API'er holder avancerede arbejdsgange kørende. At køre OmniRoute på din egen VPS betyder, at dine API-nøgler, routingregler og brugsdata forbliver under din kontrol i stedet for en hostet proxy.
Vigtige funktioner i OmniRoute
Ét samlet slutpunkt
Eksponer en enkelt OpenAI-kompatibel API, og tilslut Claude Code, Codex, Cursor, Cline eller Copilot uden værktøjsspecifik opsætning.
231+ udbydere
Diriger anmodninger på tværs af mere end 231 modeludbydere, herunder 50+ gratis Claude-, GPT- og Gemini-niveauer.
Smart automatisk tilbagefald
Forsøg automatisk igen hos en anden udbyder, når denne fejler, rammer rate-limits eller returnerer en fejl, så dine agenter forbliver kørende.
Tokenkomprimering
Stablet RTK og Caveman-komprimering reducerer 15–95 % af tokens per anmodning for at reducere omkostninger og fremskynde svar.
MCP og multimodal
Indbygget MCP, A2A og multimodale API'er lader dig integrere OmniRoute i agentværktøjer og billed- eller lydarbejdsgange.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OmniRoute
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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