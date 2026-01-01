Yamtrack er en selvhostet mediesporingsapplikation, der samler dine se- og spillelister for film, tv-serier, anime, manga, spil, bøger og tegneserier i ét dashboard. Den henter metadata fra TMDB og andre kilder for at give detaljeret information om hvert sporet element med fremskridtssporing og statusstyring.

Selvhosting af Yamtrack på en VPS holder hele din medieforbrugshistorik privat uden tredjepartssporing. Jellyfin-integration muliggør automatisk sporing af visninger fra din medieserver, kalendervisning viser planlagte udgivelser, og import fra Trakt, MAL og AniList gør migrering fra eksisterende tjenester ligetil.