Installer Yamtrack med enkeltklikinstallation
Selvhostet medietracker til film, tv-serier, anime, manga, spil og bøger med Jellyfin-integration.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Yamtrack
Yamtrack er en selvhostet mediesporingsapplikation, der samler dine se- og spillelister for film, tv-serier, anime, manga, spil, bøger og tegneserier i ét dashboard. Den henter metadata fra TMDB og andre kilder for at give detaljeret information om hvert sporet element med fremskridtssporing og statusstyring.
Selvhosting af Yamtrack på en VPS holder hele din medieforbrugshistorik privat uden tredjepartssporing. Jellyfin-integration muliggør automatisk sporing af visninger fra din medieserver, kalendervisning viser planlagte udgivelser, og import fra Trakt, MAL og AniList gør migrering fra eksisterende tjenester ligetil.
Vigtige funktioner i Yamtrack
Multimediesporing
Spor film, tv-serier, anime, manga, spil, bøger og tegneserier i ét samlet dashboard med status pr. element.
Jellyfin integration
Marker film og episoder automatisk som set, når de afspilles i Jellyfin uden manuel logføring.
Importer fra Trakt og MAL
Migrer din eksisterende sehistorik fra Trakt, MyAnimeList, AniList og andre tjenester til Yamtrack med få klik.
Udgivelseskalender
Se kommende udgivelsesdatoer for sporede serier, film og spil i en kalender for at planlægge din visningsplan.
Udgivelsesmeddelelser
Modtag notifikationer om nye episoder og udgivelser via Discord, Telegram eller Slack for ethvert element på din overvågningsliste.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Yamtrack
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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