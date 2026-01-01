Vikunja er en selvhostet opgave- og projektstyringsapplikation, der understøtter flere visningstilstande, herunder liste, Kanban-tavle, Gantt-diagram og tabel. Den tilbyder hierarkisk projektindlejring, opgavetildelinger, forfaldsdatoer, påmindelser, etiketter og filvedhæftninger for komplet opgavestyring i ét værktøj.

Ved at selvhoste Vikunja på en VPS holdes alle dine opgaver og projektdata private uden abonnementsgebyrer pr. bruger. CalDAV-synkronisering overfører opgaver til kalenderapps, en mobilresponsiv grænseflade fungerer på enhver enhed, og teamdeling med rollebaserede tilladelser understøtter både personlig og kollaborativ brug.