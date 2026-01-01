Installer Vikunja med et-klik-installation.
Selvhostet open source opgavestyring med liste-, Kanban-, Gantt- og tabelvisninger plus teamsamarbejde og CalDAV-synkronisering.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Vikunja
Vikunja er en selvhostet opgave- og projektstyringsapplikation, der understøtter flere visningstilstande, herunder liste, Kanban-tavle, Gantt-diagram og tabel. Den tilbyder hierarkisk projektindlejring, opgavetildelinger, forfaldsdatoer, påmindelser, etiketter og filvedhæftninger for komplet opgavestyring i ét værktøj.
Ved at selvhoste Vikunja på en VPS holdes alle dine opgaver og projektdata private uden abonnementsgebyrer pr. bruger. CalDAV-synkronisering overfører opgaver til kalenderapps, en mobilresponsiv grænseflade fungerer på enhver enhed, og teamdeling med rollebaserede tilladelser understøtter både personlig og kollaborativ brug.
Vigtige funktioner i Vikunja
Flere visningstilstande
Skift mellem liste-, Kanban-tavle-, Gantt-tidslinje- og tabelvisninger for at arbejde med opgaver i det format, du foretrækker.
Teamsamarbejde
Del projekter med teammedlemmer ved hjælp af rollebaserede tilladelser til visning, redigering og opgavetildeling.
CalDAV-synk
Synkroniser opgaver og forfaldsdatoer til enhver kalenderapp, der understøtter CalDAV, inklusive Apple Kalender og Thunderbird.
Påmindelser og meddelelser
Opsæt opgavepåmindelser med e-mail eller push-notifikationer for at holde styr på deadlines uden at tjekke appen manuelt.
Hierarkiske projekter
Organiser arbejde i indlejrede projekter og underprojekter for at afspejle komplekse team- eller organisationsstrukturer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Vikunja
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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