EmonCMS er open source-backend'en af OpenEnergyMonitor-projektet, bygget specifikt til tidsserie-energi-, temperatur- og miljødata. I modsætning til generelle dashboards er hver komponent — fra inputbehandlingspipelines til PHPFina- og PHPTimeSeries-lagringsmotorer — tunet til års højopløselige sensordata på beskeden hardware.

Selv-hosting af EmonCMS på en VPS holder husstands-, sol-, varmepumpe- og IoT-målinger fuldstændig under din kontrol, uden pr. feed-grænser eller cloud-abonnementer. Den medfølgende MQTT-broker, MariaDB og Redis-stak accepterer data fra emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant og enhver HTTP- eller MQTT-kompatibel sensor.