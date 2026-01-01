Udrul EmonCMS med enkeltklikinstallation.
Open-source webapp til logning og visualisering af energi-, temperatur- og miljøsensordata over tid.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med EmonCMS
EmonCMS er open source-backend'en af OpenEnergyMonitor-projektet, bygget specifikt til tidsserie-energi-, temperatur- og miljødata. I modsætning til generelle dashboards er hver komponent — fra inputbehandlingspipelines til PHPFina- og PHPTimeSeries-lagringsmotorer — tunet til års højopløselige sensordata på beskeden hardware.
Selv-hosting af EmonCMS på en VPS holder husstands-, sol-, varmepumpe- og IoT-målinger fuldstændig under din kontrol, uden pr. feed-grænser eller cloud-abonnementer. Den medfølgende MQTT-broker, MariaDB og Redis-stak accepterer data fra emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant og enhver HTTP- eller MQTT-kompatibel sensor.
Vigtige funktioner i EmonCMS
Tidsseriestrømme
Tilpassede PHPFina- og PHPTimeSeries-motorer lagrer års højopløselige sensoraflæsninger langt mere effektivt end en generel SQL-database.
MQTT- og HTTP-input
Modtag data fra emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant, eller enhver enhed, der kan publicere MQTT eller kalde en HTTP API.
Inputbehandling
Kæd enhedskonverteringer, effekt-til-energi-akkumulatorer, hastighedsgrænser og virtuelle feeds sammen uden at skrive kode eller eksterne scripts.
Dashboards og grafer
Træk-og-slip dashboard-editor med multiseriegrafer, målere og søjlediagrammer til live og historisk sensorvisualisering.
Apps til energiforbrug
Færdigbyggede apps til solcelleanlæg, varmepumper, elbiler og husstandsforbrug giver indsigt uden manuel konfiguration.
REST API og eksport
Læs og skriv hvert feed via en dokumenteret REST API, og eksporter rå CSV-data til offlineanalyse eller backup.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre EmonCMS
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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