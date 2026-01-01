Temporal er en open source-platform til holdbar workflowudførelse, der lader udviklere skrive langvarige, fejltolerante applikationer som almindelig kode. Workflows skrevet med Temporal overlever procesnedbrud, netværkspartitioneringer og infrastrukturfejl automatisk — ingen manuel checkpointing, tilstandsmaskiner i databaser eller kompleks genforsøgslogik påkrævet. Når en worker genstarter, genoptages udførelsen præcis, hvor den slap.

Denne implementering kører den fulde Temporal-stak: serveren med PostgreSQL til persistens og Elasticsearch til søgning i workflowhistorik og synlighed. Den inkluderede web-brugergrænseflade lader dig overvåge aktive workflows, inspicere hændelseshistorikker, søge på tværs af udførelser efter status eller brugerdefinerede attributter og udløse signaler — hvilket giver dit team fuld observerbarhed i kørende forretningsprocesser.