Implementer Temporal med enkeltklikinstallation.
Open source-platform til udførelse af holdbare workflows til opbygning af fejltolerante, langtkørende applikationer i stor skala.
Vælg en VPS-pakke til Temporal
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Temporal
Temporal er en open source-platform til holdbar workflowudførelse, der lader udviklere skrive langvarige, fejltolerante applikationer som almindelig kode. Workflows skrevet med Temporal overlever procesnedbrud, netværkspartitioneringer og infrastrukturfejl automatisk — ingen manuel checkpointing, tilstandsmaskiner i databaser eller kompleks genforsøgslogik påkrævet. Når en worker genstarter, genoptages udførelsen præcis, hvor den slap.
Denne implementering kører den fulde Temporal-stak: serveren med PostgreSQL til persistens og Elasticsearch til søgning i workflowhistorik og synlighed. Den inkluderede web-brugergrænseflade lader dig overvåge aktive workflows, inspicere hændelseshistorikker, søge på tværs af udførelser efter status eller brugerdefinerede attributter og udløse signaler — hvilket giver dit team fuld observerbarhed i kørende forretningsprocesser.
Vigtige funktioner i Temporal
Holdbarhedseksekvering
Arbejdsgange overlever procesnedbrud og infrastrukturgenstarter automatisk og genoptager præcis, hvor de slap, uden ekstra infrastruktur.
Arbejdsgangssynlighed
Elasticsearch-drevet søgning giver dig mulighed for at filtrere og inspicere workflowudførelser efter status, workflowtype, brugerdefinerede søgeattributter eller tidsinterval.
Automatiske genforsøg
Definer genforsøgspolitikker med konfigurerbar backoff på enhver aktivitet, så midlertidige fejl håndteres uden at ændre applikationskoden.
Langvarige arbejdsgange
Understøtter indbygget arbejdsgange, der kører i minutter, dage eller år — herunder planlagte timere, menneskelige godkendelsestrin og eksterne signaler.
Flersprogede SDK'er
Medarbejdere opretter forbindelse via gRPC ved hjælp af officielle SDK'er til Go, Python, Java, TypeScript, .NET og PHP.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Temporal
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger kundeservice efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.