NZBHydra2 er en Usenet-metasøgemaskine, der lader dig forespørge dusinvis af indekserere — både Usenet-specifikke Newznab-udbydere og Torznab torrent-indekserere — fra én samlet webgrænseflade og via en enkelt Newznab-kompatibel API. Den fjerner dubletter af resultater på tværs af udbydere, anvender dine kvalitets- og kategoripræferencer, cachelagrer søgninger og eksponerer alt via et endepunkt, som Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr og andre automatiseringsværktøjer kan ramme direkte.

Selv-hosting af NZBHydra2 på en VPS giver din Arr-stak en enkelt, hurtig, ejerkontrolleret aggregator i stedet for at pege hver downloader mod hver indekserer individuelt — simplere konfiguration, færre API-kald pr. udbyder og centraliserede statistikker over, hvilke indekserere der faktisk leverer.