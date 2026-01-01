Installer NZBHydra2 med ét kliks installation.
Usenet metasøgemaskine, der samler dusinvis af indekserere bag et enkelt samlet Newznab API-slutpunkt.
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Hvad du kan bygge med NZBHydra2
NZBHydra2 er en Usenet-metasøgemaskine, der lader dig forespørge dusinvis af indekserere — både Usenet-specifikke Newznab-udbydere og Torznab torrent-indekserere — fra én samlet webgrænseflade og via en enkelt Newznab-kompatibel API. Den fjerner dubletter af resultater på tværs af udbydere, anvender dine kvalitets- og kategoripræferencer, cachelagrer søgninger og eksponerer alt via et endepunkt, som Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr og andre automatiseringsværktøjer kan ramme direkte.
Selv-hosting af NZBHydra2 på en VPS giver din Arr-stak en enkelt, hurtig, ejerkontrolleret aggregator i stedet for at pege hver downloader mod hver indekserer individuelt — simplere konfiguration, færre API-kald pr. udbyder og centraliserede statistikker over, hvilke indekserere der faktisk leverer.
Vigtige funktioner i NZBHydra2
Samlet Newznabendepunkt
Samler dusinvis af indekserere bag en enkelt Newznab- og Torznab-API, så Sonarr, Radarr og Lidarr kun behøver én indgang i stedet for mange.
Udbyderoverskridende deduplikering
Genkender duplikerede udgivelser på tværs af indekserere, rangerer dem efter dine prioritetsregler og viser kun det bedste match per udgivelsesgruppe.
Søgecachelagring og statistik
Cacher nylige søgninger og sporer hitrate pr. indekserer, responstid og antal grabs, så du kan se, hvilke udbydere der trækker læsset.
Fleksibel resultatfiltrering
Kategorispecifikke filtre for kvalitet, sprog, alder og størrelse holder udgivelser af lav kvalitet ude af din Arr-automatiseringspipeline.
Flerbrugerkonti
Valgfrie brugerkonti med rollebaserede tilladelser lader flere husstandsmedlemmer dele den samme aggregator uden at få adgang til hinandens data.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre NZBHydra2
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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