Udrul RustFS med et-klik-installation.
S3-kompatibelt distribueret objektlager bygget i Rust til AI-arbejdsbelastninger, datasøer og cloud-native applikationer.
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Hvad du kan bygge med RustFS
RustFS er et højtydende, distribueret objektlagringssystem, der er bygget udelukkende i Rust. Det leverer fuld Amazon S3 API-kompatibilitet kombineret med Rusts hukommelsessikkerhedsgarantier og rå ydeevne, der overgår traditionelle løsninger. Designet til datasøer, AI/ML-pipelines og big data-arbejdsbelastninger bruger RustFS slettekodning til at beskytte mod datatab og bitrådsdetektion for at sikre langsigtet dataintegritet.
Selvhosting af RustFS på din egen VPS giver dig fuld kontrol over din objektlagringsinfrastruktur – ingen gebyrer pr. GB, ingen udgangsgebyrer og ingen leverandørlåsning. Den indbyggede webkonsol lader dig administrere buckets, konfigurere adgangspolitikker og overvåge lagerforbrug uden at kræve yderligere værktøjer.
Vigtige funktioner i RustFS
S3 API-kompatibel
Fungerer med enhver S3-kompatibel klient, SDK eller værktøj – migrer eksisterende arbejdsgange uden kodeændringer.
Slettekodning
Distribuerer data på tværs af flere diskenheder med redundans, så lagerpladsen forbliver intakt, selv når individuelle drev fejler.
Webadministrationskonsol
Browserbaseret grænseflade til oprettelse af buckets, administration af adgangsnøgler, indstilling af livscykluspolitikker og overvågning af lagerforbrug.
Høj Ydeevne
Bygget i Rust for hukommelsessikkerhed og hastighed – benchmarks viser op til 2,3 gange højere gennemløb end alternativer til småobjektarbejdsbelastninger.
Begivenhedsnotifikationer
Udløs webhooks ved bucket-hændelser såsom objektoprettelse og sletning for at integrere med efterfølgende behandlingspipelines.
Identitetsintegration
Understøtter OIDC/OpenID Connect og OpenStack Keystone til single sign-on til virksomheder og multi-tenant implementeringer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre RustFS
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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