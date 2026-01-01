RustFS er et højtydende, distribueret objektlagringssystem, der er bygget udelukkende i Rust. Det leverer fuld Amazon S3 API-kompatibilitet kombineret med Rusts hukommelsessikkerhedsgarantier og rå ydeevne, der overgår traditionelle løsninger. Designet til datasøer, AI/ML-pipelines og big data-arbejdsbelastninger bruger RustFS slettekodning til at beskytte mod datatab og bitrådsdetektion for at sikre langsigtet dataintegritet.

Selvhosting af RustFS på din egen VPS giver dig fuld kontrol over din objektlagringsinfrastruktur – ingen gebyrer pr. GB, ingen udgangsgebyrer og ingen leverandørlåsning. Den indbyggede webkonsol lader dig administrere buckets, konfigurere adgangspolitikker og overvåge lagerforbrug uden at kræve yderligere værktøjer.