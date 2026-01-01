GeoServer er en open source Java-server, der lader dig publicere, dele og redigere geospatiale data ved hjælp af åbne OGC-standarder. Den læser vektor- og rasterkilder fra PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF og snesevis af andre formater og eksponerer dem derefter via Web Map Service-, Web Feature Service-, Web Coverage Service- og Web Processing Service-endepunkter, som enhver GIS-klient eller webkortlægningsbibliotek kan forbruge.

Selvhostning af GeoServer på din egen VPS holder proprietære datasæt, lagstilarter og adgangsregler inden for infrastruktur, du kontrollerer, uden gebyrer pr. lag og uden uploadgrænser. En browserbaseret administratorkonsol lader dig tilføje datakilder, konfigurere lag og finjustere caching uden at røre XML, mens den vedvarende datamappe overlever container-genstarter og opgraderinger.