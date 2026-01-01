Op til 70% rabat på GeoServer

Udrul GeoServer med et-klik-installation.

Open source geospatial server, der udgiver kort og rumlige data via OGC-standarder som WMS, WFS og WCS.

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40,99kr./md.
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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med GeoServer

GeoServer er en open source Java-server, der lader dig publicere, dele og redigere geospatiale data ved hjælp af åbne OGC-standarder. Den læser vektor- og rasterkilder fra PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF og snesevis af andre formater og eksponerer dem derefter via Web Map Service-, Web Feature Service-, Web Coverage Service- og Web Processing Service-endepunkter, som enhver GIS-klient eller webkortlægningsbibliotek kan forbruge.

Selvhostning af GeoServer på din egen VPS holder proprietære datasæt, lagstilarter og adgangsregler inden for infrastruktur, du kontrollerer, uden gebyrer pr. lag og uden uploadgrænser. En browserbaseret administratorkonsol lader dig tilføje datakilder, konfigurere lag og finjustere caching uden at røre XML, mens den vedvarende datamappe overlever container-genstarter og opgraderinger.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i GeoServer

OGC standardunderstøttelse

Tilbyder WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS og OGC API-slutpunkter, så enhver standardkompatibel GIS- eller webkortklient kan oprette forbindelse uden brugerdefinerede adaptere.

Mange datakilder

Læser PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID og andre vektor- og rasterformater fra en enkeltserver.

Tilpasset kortstyling

Stil lag med SLD- eller CSS-regler, forhåndsvis dem live i administratorkonsollen, og genbrug de samme stilarter på tværs af kort og flisecaches.

Indbygget tile caching

Integreret GeoWebCache forhåndsgengiver og leverer kortfliser, så tunge WMS-lag forbliver hurtige under belastning uden en ekstra caching-tjeneste.

Browseradministrationskonsol

Konfigurer arbejdsområder, datalagre, lag og adgangsregler fra en webbrugerflade uden at redigere XML eller genstarte serveren.

Sikker lagadgang

Lag- og tjenestespecifikke sikkerhedsregler med rollebaseret godkendelse holder følsomme datasæt begrænset til de rette brugere og klienter.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre GeoServer

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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