Udrul GeoServer med et-klik-installation.
Open source geospatial server, der udgiver kort og rumlige data via OGC-standarder som WMS, WFS og WCS.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med GeoServer
GeoServer er en open source Java-server, der lader dig publicere, dele og redigere geospatiale data ved hjælp af åbne OGC-standarder. Den læser vektor- og rasterkilder fra PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF og snesevis af andre formater og eksponerer dem derefter via Web Map Service-, Web Feature Service-, Web Coverage Service- og Web Processing Service-endepunkter, som enhver GIS-klient eller webkortlægningsbibliotek kan forbruge.
Selvhostning af GeoServer på din egen VPS holder proprietære datasæt, lagstilarter og adgangsregler inden for infrastruktur, du kontrollerer, uden gebyrer pr. lag og uden uploadgrænser. En browserbaseret administratorkonsol lader dig tilføje datakilder, konfigurere lag og finjustere caching uden at røre XML, mens den vedvarende datamappe overlever container-genstarter og opgraderinger.
Vigtige funktioner i GeoServer
OGC standardunderstøttelse
Tilbyder WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS og OGC API-slutpunkter, så enhver standardkompatibel GIS- eller webkortklient kan oprette forbindelse uden brugerdefinerede adaptere.
Mange datakilder
Læser PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID og andre vektor- og rasterformater fra en enkeltserver.
Tilpasset kortstyling
Stil lag med SLD- eller CSS-regler, forhåndsvis dem live i administratorkonsollen, og genbrug de samme stilarter på tværs af kort og flisecaches.
Indbygget tile caching
Integreret GeoWebCache forhåndsgengiver og leverer kortfliser, så tunge WMS-lag forbliver hurtige under belastning uden en ekstra caching-tjeneste.
Browseradministrationskonsol
Konfigurer arbejdsområder, datalagre, lag og adgangsregler fra en webbrugerflade uden at redigere XML eller genstarte serveren.
Sikker lagadgang
Lag- og tjenestespecifikke sikkerhedsregler med rollebaseret godkendelse holder følsomme datasæt begrænset til de rette brugere og klienter.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre GeoServer
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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