Implementer GeoNetwork med enkeltklikinstallation
Open source katalogapplikation til administration af geospatial metadata, datasæt og interaktive korttjenester.
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Hvad du kan bygge med GeoNetwork
GeoNetwork er en standardbaseret open source-katalogapplikation, der er bygget til at administrere geografisk refererede ressourcer på tværs af organisationer. Udviklet under OSGeo-fonden tilbyder den metadataredigering, fødereret søgning og en indlejret kortviser, der fungerer med ISO 19115/19139, Dublin Core og OGC API Records lige ud af kassen.
Selv-hosting af GeoNetwork giver fuld kontrol over følsomme geospatiale datasæt, høstningslegitimationsoplysninger og adgangspolitikker på din egen VPS. Denne skabelon inkluderer PostGIS til relationel lagring og Elasticsearch til hurtig indekseret søgning, så kataloget er produktionsklart i det øjeblik, det starter.
Vigtige funktioner i GeoNetwork
Rumligt metadatakatalog
Administrer ISO 19115/19139, Dublin Core og INSPIRE-kompatible poster med indbygget validering og skabelonbaseret redigering.
Fødereret høst
Hent metadata fra CSW, OAI-PMH, WMS, WFS og andre GeoNetwork-noder efter en tidsplan for at opbygge et enkelt opdagelseslag.
Elasticsearchsøgning
Fuldtekst- og facetteret geografisk søgning drevet af en samlet Elasticsearch-backend for resultater på under et sekund på tværs af millioner af poster.
Indlejret kortfremviser
Forhåndsvis WMS-, WMTS- og WFS-lag direkte fra en post ved hjælp af den integrerede OpenLayers-baserede kortklient.
OGC API Registreringer
Tilgængeliggør katalogindhold gennem CSW 2.0.2 og den moderne OGC API Records-standard til downstream geoportal-integrationer.
PostGIS backend
Leveres med en PostGIS-database, så rumlige geometrier, links og adgangsregler gemmes i en gennemprøvet open source GIS-motor.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre GeoNetwork
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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