GeoNetwork er en standardbaseret open source-katalogapplikation, der er bygget til at administrere geografisk refererede ressourcer på tværs af organisationer. Udviklet under OSGeo-fonden tilbyder den metadataredigering, fødereret søgning og en indlejret kortviser, der fungerer med ISO 19115/19139, Dublin Core og OGC API Records lige ud af kassen.

Selv-hosting af GeoNetwork giver fuld kontrol over følsomme geospatiale datasæt, høstningslegitimationsoplysninger og adgangspolitikker på din egen VPS. Denne skabelon inkluderer PostGIS til relationel lagring og Elasticsearch til hurtig indekseret søgning, så kataloget er produktionsklart i det øjeblik, det starter.