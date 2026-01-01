FlareSolverr er en specialiseret proxyserver, der bruger headless Chromium til automatisk at løse JavaScript-udfordringer, CAPTCHA'er og andre anti-bot-beskyttelsesmekanismer pålagt af Cloudflare og DDoS-GUARD. Den eksponerer en simpel HTTP API, som værktøjer som Jackett og Prowlarr kalder for at få adgang til beskyttede sider uden manuel indgriben.

Selv-hosting af FlareSolverr på din VPS sikrer dedikerede ressourcer til headless browser-operationer, 24/7 tilgængelighed for din medieautomatiseringsstak og bedre succesrater for Cloudflare-udfordringer sammenlignet med residential IP'er, der er mere tilbøjelige til at blive flagget eller droslet.