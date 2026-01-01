Udrul Raneto med enkeltklikinstallation.
Markdown-drevet vidensbase-wiki til Node.js – filbaseret indhold med en ren browserlæser og -editor.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Raneto
Raneto er en letvægts, open source-vidensbase bygget på Node.js, der omdanner en mappe med Markdown-filer til et rent, søgbart dokumentationssite. Der er ingen database at administrere – indholdet findes som almindelige
.md-filer i et bibliotek, du kontrollerer, hvilket gør versionsstyring, sikkerhedskopier og forfatterskab med din foretrukne editor ligetil. Den inkluderede webeditor håndterer redigering i browseren for ikke-tekniske brugere, mens udviklere kan forfatte direkte i deres foretrukne Markdown-værktøj og lade git håndtere historikken.
Selv-hosting af Raneto på en VPS giver dig en privat vidensbase, som du fuldt ud ejer, uden leverandørbinding, ingen gebyrer pr. bruger og indhold, der findes som bærbare filer i stedet for en proprietær database.
Vigtige funktioner i Raneto
Filbaseret indhold
Artikler er almindelige Markdown-filer i en indholdsmappe – versionér med git, sikkerhedskopiér med rsync, rediger med ethvert værktøj, du ønsker.
Browsereditor
Indbygget editor lader ikke-tekniske brugere opdatere sider direkte fra browseren uden at røre filsystemet eller køre git.
Fuldtekstsøgning
Hurtig in-memory søgning på tværs af alle sider lader læsere finde indhold med det samme uden at forlade dokumentationssiden.
Kategorihierarki
Mappestruktur bliver navigationstræet, med brugerdefineret sorteringsrækkefølge via mappespecifikke metadata, så din IA afspejler dit indhold.
Temalayout
Skift eller udvid standardtemaet for at matche dit brand – Raneto-temaer er simple HTML-, CSS- og JS-pakker.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Raneto
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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