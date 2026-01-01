Raneto er en letvægts, open source-vidensbase bygget på Node.js, der omdanner en mappe med Markdown-filer til et rent, søgbart dokumentationssite. Der er ingen database at administrere – indholdet findes som almindelige .md -filer i et bibliotek, du kontrollerer, hvilket gør versionsstyring, sikkerhedskopier og forfatterskab med din foretrukne editor ligetil. Den inkluderede webeditor håndterer redigering i browseren for ikke-tekniske brugere, mens udviklere kan forfatte direkte i deres foretrukne Markdown-værktøj og lade git håndtere historikken.

Selv-hosting af Raneto på en VPS giver dig en privat vidensbase, som du fuldt ud ejer, uden leverandørbinding, ingen gebyrer pr. bruger og indhold, der findes som bærbare filer i stedet for en proprietær database.