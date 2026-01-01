Implementer Fireshare med enkeltklikinstallation.
Selvhostet video- og billeddelingsplatform til spilklip med unikke delbare links og adgangskodebeskyttet adgang.
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Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.
Hvad du kan bygge med Fireshare
Fireshare er en selvhostet mediedelingsplatform designet til deling af spilklip, videoer og billeder via unikke, delbare links pr. element. Upload dine optagelser én gang, og del dem individuelt med venner eller offentligt — hvert klip får sin egen URL, med valgfri adgangskodebeskyttelse for elementer, du ønsker at holde semi-private.
I modsætning til cloud-videotjenester kører Fireshare udelukkende på din egen VPS uden uploadgrænser, uden vandmærker og uden krav om konto for seere. Indholdet er organiseret efter spil, kan gennemse via et offentligt eller privat feed, og kan abonneres på via RSS — hvilket giver dit publikum et ordentligt hjem for dit videoindhold uden at sende dem til en tredjepartsplatform.
Vigtige funktioner i Fireshare
Delbare kliplinks
Hver video og hvert billede får en unik offentlig URL, som du kan dele direkte – ingen tvungen kontooprettelse eller platformsomdirigering for seere.
Adgangskodebeskyttet deling
Lås individuelle klip eller hele dit feed bag et kodeord, så du præcist kan styre, hvem der kan se dit indhold.
Spilbaseret organisation
Tag og gennemse indhold efter spiltitel, hold dine klip organiseret og gør det nemt for seere at finde optagelser til et specifikt spil.
RSS-feed-understøttelse
Fireshare genererer RSS-feeds, så følgere kan abonnere og få besked, når du udgiver nye klip eller billeder.
Indbygget Video Transcoding
CPU-baseret transkodning behandler uploads automatisk til weboptimerede formater, så klip afspilles problemfrit i enhver browser uden manuel konvertering.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Fireshare
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Anbefalet serverplacering:
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Lancer lokalt. Vækst globalt.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.
30-dages tilfredshedsgaranti
Prøv det risikofrit med vores 30-dages tilfredshedsgaranti. Se vores refusionspolitik for yderligere oplysninger.
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