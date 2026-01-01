Fireshare er en selvhostet mediedelingsplatform designet til deling af spilklip, videoer og billeder via unikke, delbare links pr. element. Upload dine optagelser én gang, og del dem individuelt med venner eller offentligt — hvert klip får sin egen URL, med valgfri adgangskodebeskyttelse for elementer, du ønsker at holde semi-private.

I modsætning til cloud-videotjenester kører Fireshare udelukkende på din egen VPS uden uploadgrænser, uden vandmærker og uden krav om konto for seere. Indholdet er organiseret efter spil, kan gennemse via et offentligt eller privat feed, og kan abonneres på via RSS — hvilket giver dit publikum et ordentligt hjem for dit videoindhold uden at sende dem til en tredjepartsplatform.