Installer Karakeep med et-klik-installation.
Selvhostet bogmærkemanager med AI-drevet tagging, fuldtekstsøgning og sidearkivering til links, noter og PDF'er.
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Hvad du kan bygge med Karakeep
Karakeep er en moderne, selvhostet bogmærkemanager bygget til omfattende informationsarkivering. Udover at gemme URL'er fanger den noter, billeder, PDF'er og fuldsideindhold med automatisk metadataudtrækning. AI-drevet tagging og opsummering — via OpenAI eller lokale Ollama-modeller — organiserer din samling automatisk, mens Meilisearch-drevet fuldtekstsøgning gør genfinding øjeblikkelig, selv med tusindvis af gemte elementer.
Selvhosting af Karakeep på din egen VPS holder din browserhistorik og gemt indhold helt privat. Der er ingen gebyrer pr. bogmærke, ingen lagerkvoter og ingen tredjepartsadgang til dine data. Browserudvidelser til Chrome og Firefox og mobilapps til iOS og Android holder alt synkroniseret på tværs af alle dine enheder.
Vigtige funktioner i Karakeep
AI-drevet tagging
Automatisk taggning og opsummering af gemte elementer ved hjælp af OpenAI eller en lokalt kørende Ollama-model – ingen manuel organisering påkrævet.
Fuldtekstsøgning
Meilisearch indekserer alt gemt indhold, inklusive arkiverede sider og PDF'er, så du kan finde alt i din samling på millisekunder.
Sidearkivering og OCR
Bevar komplet sideindhold, selv hvis originale kilder forsvinder, og udtræk søgbar tekst fra billeder ved hjælp af indbygget OCR.
Browser og Mobilsynkronisering
Gem bogmærker med ét klik fra Chrome- eller Firefox-udvidelser, og få adgang til din fulde samling fra iOS- og Android-apps med automatisk synkronisering.
RSS-feedimport
Importer automatisk indhold fra RSS-feeds i organiserede samlinger, og hold din vidensbase opdateret uden manuel lagring.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Karakeep
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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