Karakeep er en moderne, selvhostet bogmærkemanager bygget til omfattende informationsarkivering. Udover at gemme URL'er fanger den noter, billeder, PDF'er og fuldsideindhold med automatisk metadataudtrækning. AI-drevet tagging og opsummering — via OpenAI eller lokale Ollama-modeller — organiserer din samling automatisk, mens Meilisearch-drevet fuldtekstsøgning gør genfinding øjeblikkelig, selv med tusindvis af gemte elementer.

Selvhosting af Karakeep på din egen VPS holder din browserhistorik og gemt indhold helt privat. Der er ingen gebyrer pr. bogmærke, ingen lagerkvoter og ingen tredjepartsadgang til dine data. Browserudvidelser til Chrome og Firefox og mobilapps til iOS og Android holder alt synkroniseret på tværs af alle dine enheder.