Karaoke Eternal er en fuldt selvhostet karaokefestplatform, der forvandler enhver skærm til en karaokeskærm. Gæster tilmelder sig et rum ved at scanne en QR-kode og sætter sange i kø direkte fra deres mobilbrowser – ingen app-installation påkrævet. Værten styrer afspilningen fra enhver browser, mens flere uafhængige rum giver dig mulighed for at køre samtidige sessioner med separate køer.

Understøttede formater inkluderer MP3+G-numre med CDG-tekster, zippet MP3+G, MP4-karaokevideoer og WebGL-visualiseringer til numre uden tekster. Medier og indstillinger gemmes i en indlejret SQLite-database uden behov for en ekstern databasetjeneste. Den indledende administratoropsætning fuldføres ved første adgang via webgrænsefladen. Selvhosting på din VPS holder dit karaokebibliotek privat og altid tilgængeligt, når en fest starter.