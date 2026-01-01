Udrul Karaoke Eternal med enkeltklikinstallation
Selvhostet karaokefestplatform, hvor gæster sætter sange i kø fra deres mobilbrowsere ved hjælp af QR-koder.
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Hvad du kan bygge med Karaoke Eternal
Karaoke Eternal er en fuldt selvhostet karaokefestplatform, der forvandler enhver skærm til en karaokeskærm. Gæster tilmelder sig et rum ved at scanne en QR-kode og sætter sange i kø direkte fra deres mobilbrowser – ingen app-installation påkrævet. Værten styrer afspilningen fra enhver browser, mens flere uafhængige rum giver dig mulighed for at køre samtidige sessioner med separate køer.
Understøttede formater inkluderer MP3+G-numre med CDG-tekster, zippet MP3+G, MP4-karaokevideoer og WebGL-visualiseringer til numre uden tekster. Medier og indstillinger gemmes i en indlejret SQLite-database uden behov for en ekstern databasetjeneste. Den indledende administratoropsætning fuldføres ved første adgang via webgrænsefladen. Selvhosting på din VPS holder dit karaokebibliotek privat og altid tilgængeligt, når en fest starter.
Vigtige funktioner i Karaoke Eternal
Mobil sangkø
Gæster scanner en QR-kode og sætter sange i kø direkte fra deres mobilbrowser – ingen app at downloade eller konto at oprette.
Flere Festlokaler
Afhold samtidige karaokesessioner i uafhængige rum, hver med sin egen kø og afspiller, ideelt til store spillesteder eller arrangementer.
CDG og Videosupport
Afspil CDG-synkroniserede MP3+G-numre, MP4-karaokevideoer og WebGL-visualiseringer til numre uden tekstoverlejringer.
Live køopdateringer
Værter og gæster ser live kø-opdateringen opdateres i realtid på tværs af alle enheder, der er forbundet til det samme rum.
Ingen app påkrævet
Hele karaokeoplevelsen kører i browseren – gæster sætter sange i kø, og værter styrer afspilningen uden at installere noget.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Karaoke Eternal
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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