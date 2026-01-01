Udrul NSQ i enkeltklikinstallation
Realtidsdistribueret meddelelsesplatform designet til fejltolerance og højtydende streaming i stor skala.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med NSQ
NSQ er en realtids distribueret meddelelsesplatform, der oprindeligt blev bygget hos Bitly til at håndtere milliarder af beskeder om dagen. I modsætning til traditionelle mæglere kører NSQ som en decentraliseret klynge af små dæmoner — der er ingen enkelt mæglerflaskehals, ingen masternode og ingen delt tilstand — så producenter og forbrugere kan skalere horisontalt uden rekonfiguration.
Selv-hosting af NSQ på din egen VPS holder højvolumen event-streams, telemetri og asynkrone job-pipelines inden for din infrastruktur uden gebyrer pr. besked og uden begrænsning fra administrerede tjenester. Den medfølgende webadmin giver realtidsindsigt i emner, kanaler og beskedhastigheder, mens lookupd opdagelsestjenesten eliminerer behovet for hardkodede mægleradresser på tværs af din flåde.
Vigtige funktioner i NSQ
Decentraliseret topologi
Kør nsqd-dæmoner samlokaliseret med producenter, og brug nsqlookupd til opdagelse – intet enkelt fejlpunkt og ingen central mægler til at flaskehalse gennemløbet.
Levering mindst én gang
Vedvarende meddelelseskøer med diskoverløb sikrer, at meddelelser overlever forbrugerafbrydelser og spidsbelastningstrafik uden at miste hændelser.
Kanaludbredelse
Emner udsendes til flere uafhængige kanaler, hvilket lader forskellige forbrugergrupper behandle den samme begivenhedsstrøm parallelt uden koordinering.
Realtids adminbrugerflade
Browserbaseret nsqadmin-dashboard fremviser live meddelelseshastigheder, dybde pr. kanal og pr. node-statistikker, så du kan fejlfinde streams uden CLI-værktøjer.
HTTP og TCP-klienter
Native klientbiblioteker i Go, Python, Java, Node.js og mere, plus en simpel HTTP API til publicering – integrer fra ethvert sprog uden en brugerdefineret protokol.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre NSQ
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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