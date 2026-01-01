NSQ er en realtids distribueret meddelelsesplatform, der oprindeligt blev bygget hos Bitly til at håndtere milliarder af beskeder om dagen. I modsætning til traditionelle mæglere kører NSQ som en decentraliseret klynge af små dæmoner — der er ingen enkelt mæglerflaskehals, ingen masternode og ingen delt tilstand — så producenter og forbrugere kan skalere horisontalt uden rekonfiguration.

Selv-hosting af NSQ på din egen VPS holder højvolumen event-streams, telemetri og asynkrone job-pipelines inden for din infrastruktur uden gebyrer pr. besked og uden begrænsning fra administrerede tjenester. Den medfølgende webadmin giver realtidsindsigt i emner, kanaler og beskedhastigheder, mens lookupd opdagelsestjenesten eliminerer behovet for hardkodede mægleradresser på tværs af din flåde.