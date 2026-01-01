Udrul Restreamer med etklikinstallation
Open source live streaming-server, der modtager video fra enhver kilde og sender samtidigt til YouTube, Twitch og brugerdefinerede RTMP-slutpunkter.
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Hvad du kan bygge med Restreamer
Restreamer er en open source livestreamingserver udviklet af datarhei, der leverer streamingfunktioner i virksomhedsklasse via en tilgængelig webgrænseflade. Den indtager video fra webkameraer, IP-kameraer og live-feeds, konverterer mellem RTMP-, HLS-, SRT- og WebRTC-protokoller og distribuerer samtidigt til flere platforme – YouTube, Twitch, Facebook Live eller enhver brugerdefineret RTMP-destination – fra en enkelt kilde.
Selv-hosting af Restreamer eliminerer de månedlige gebyrer for kommercielle multi-streamingtjenester og holder videofeeds helt væk fra tredjepartsplatforme, hvilket er vigtigt for fortrolige udsendelser som intern træning, private begivenheder eller meddelelser før udgivelse. Dedikeret VPS-båndbredde sikrer stabile bitrater og ensartet streamingkvalitet, som delte hostingmiljøer ikke kan garantere.
Vigtige funktioner i Restreamer
Multiplatformstreaming
Send en enkelt videokilde til YouTube, Twitch, Facebook Live og brugerdefinerede RTMP-slutpunkter samtidig uden at køre flere encoderinstanser.
Protokolkonvertering
Accepter RTMP, SRT eller andre indtagsformater og output HLS, WebRTC eller RTMP, så enhver seer-enhed eller platform kan modtage din stream.
Automatisk genforbindelse
Håndterer netværksafbrydelser og kildeafbrydelser uden manuel indgriben, så udsendelser fortsætter trods forbigående fejl.
Webbaseret Administration
Konfigurer kilder, destinationer og kodningsindstillinger via en browsergrænseflade uden kommandolinjeviden eller kompleks streamingssoftwareopsætning.
Streamoptagelse
Arkiver liveudsendelser direkte til permanent lagring til afspilning efter begivenheden, overholdelse af opbevaringskrav eller genbrug af indhold uden ekstra tjenester.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Restreamer
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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