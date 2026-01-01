Restreamer er en open source livestreamingserver udviklet af datarhei, der leverer streamingfunktioner i virksomhedsklasse via en tilgængelig webgrænseflade. Den indtager video fra webkameraer, IP-kameraer og live-feeds, konverterer mellem RTMP-, HLS-, SRT- og WebRTC-protokoller og distribuerer samtidigt til flere platforme – YouTube, Twitch, Facebook Live eller enhver brugerdefineret RTMP-destination – fra en enkelt kilde.

Selv-hosting af Restreamer eliminerer de månedlige gebyrer for kommercielle multi-streamingtjenester og holder videofeeds helt væk fra tredjepartsplatforme, hvilket er vigtigt for fortrolige udsendelser som intern træning, private begivenheder eller meddelelser før udgivelse. Dedikeret VPS-båndbredde sikrer stabile bitrater og ensartet streamingkvalitet, som delte hostingmiljøer ikke kan garantere.