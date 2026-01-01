Installer Wiki.js med ét-klik installation
Moderne open source-wikiplatform med WYSIWYG-redigering, fuldtekstsøgning, versionsstyring og understøttelse af multi-autentificering.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Wiki.js
Wiki.js er en moderne, selvhostet wiki-platform bygget på Node.js og understøttet af PostgreSQL. Den tilbyder en visuel WYSIWYG-editor sammen med markdown-understøttelse, fuldtekstsøgning, versionshistorik for hver side og detaljerede adgangskontrolpolitikker — hvilket gør den velegnet til både personlige vidensbaser og virksomhedsdokumentation.
Selvhosting af Wiki.js på en VPS holder dokumentationen privat og tilgængelig uden et SaaS-abonnement. Den integrerer med LDAP, OAuth, SAML og snesevis af eksterne godkendelsesudbydere, understøtter 40+ grænsefladesprog og tilbyder modulbaserede lagrings-backends, herunder Git og cloud-objektlagring.
Vigtige funktioner i Wiki.js
Omfattende redigeringsmuligheder
Skriv med en visuel WYSIWYG-editor, almindelig Markdown eller en AsciiDoc-editor afhængigt af dine præferencer og dit færdighedsniveau.
Fuldtekstsøgning
Find øjeblikkeligt ethvert indhold på tværs af alle wikisider med hurtig, præcis fuldtekstindeksering drevet af PostgreSQL-backend'en.
Versionshistorik
Hver sideændring er versioneret, hvilket giver dig mulighed for at sammenligne ændringer over tid og gendanne enhver tidligere version af indholdet.
Adgangskontrol
Definer finkornede læse- og skriverettigheder pr. side, gruppe eller sektion for at styre, hvem der kan se eller redigere hver del af wiki'en.
Multigodkendelsesintegration
Opret forbindelse til LDAP, OAuth 2.0, SAML eller en af snesevis af sociale loginudbydere til centraliseret brugerautentificering.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Wiki.js
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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