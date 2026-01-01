Wiki.js er en moderne, selvhostet wiki-platform bygget på Node.js og understøttet af PostgreSQL. Den tilbyder en visuel WYSIWYG-editor sammen med markdown-understøttelse, fuldtekstsøgning, versionshistorik for hver side og detaljerede adgangskontrolpolitikker — hvilket gør den velegnet til både personlige vidensbaser og virksomhedsdokumentation.

Selvhosting af Wiki.js på en VPS holder dokumentationen privat og tilgængelig uden et SaaS-abonnement. Den integrerer med LDAP, OAuth, SAML og snesevis af eksterne godkendelsesudbydere, understøtter 40+ grænsefladesprog og tilbyder modulbaserede lagrings-backends, herunder Git og cloud-objektlagring.