Countly er en open source, privatlivsfokuseret analyse- og engagementsplatform, som tusindvis af teams stoler på til sporing af produktpræstation og brugeradfærd på tværs af mobil-, web-, desktop- og IoT-applikationer. Dens plugin-baserede arkitektur lader dig kun aktivere det, du har brug for — fra sessionssporing og nedbrudsrapportering til push-meddelelser og fjernkonfiguration — uden at oppuste din implementering.

Selv-hosting af Countly giver dig fuldt ejerskab over dine analysedata, uden tredjepartsdatadeling, ingen samplinggrænser og ingen pris pr. hændelse. Kør det på din egen VPS for at holde følsomme brugeradfærdsdata fuldstændigt inden for din infrastruktur og opfylde GDPR- og privatlivsoverholdelseskrav.