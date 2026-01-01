Udrul Countly i etklikinstallation
Privatlivsfokuseret produktanalyseplatform til sporing af brugerrejser på tværs af mobil-, web- og desktopapplikationer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Countly
Countly er en open source, privatlivsfokuseret analyse- og engagementsplatform, som tusindvis af teams stoler på til sporing af produktpræstation og brugeradfærd på tværs af mobil-, web-, desktop- og IoT-applikationer. Dens plugin-baserede arkitektur lader dig kun aktivere det, du har brug for — fra sessionssporing og nedbrudsrapportering til push-meddelelser og fjernkonfiguration — uden at oppuste din implementering.
Selv-hosting af Countly giver dig fuldt ejerskab over dine analysedata, uden tredjepartsdatadeling, ingen samplinggrænser og ingen pris pr. hændelse. Kør det på din egen VPS for at holde følsomme brugeradfærdsdata fuldstændigt inden for din infrastruktur og opfylde GDPR- og privatlivsoverholdelseskrav.
Vigtige funktioner i Countly
Tværplatformsporing
Indsaml sessioner, begivenheder og brugerrejser fra mobil (iOS, Android), web og desktopapps ved hjælp af officielle SDK'er til React Native, Flutter, Unity og mere.
Crashrapportering
Registrer og analyser fejl og nedbrud på tværs af alle platforme, med fulde stackspor og antal berørte brugere for at hjælpe med at prioritere rettelser.
Pushnotifikationer
Send målrettede push-notifikationer til iOS- og Android-brugere direkte fra dashboardet, med målgruppesegmentering og leveringssporing.
Fjernkonfiguration
Opdater appadfærd i realtid uden at udgive en ny version ved hjælp af fjernkonfigurations nøgle-værdi-par, der er knyttet til specifikke brugersegmenter.
Efterlevelsescenter
Håndter GDPR-samtykkestyring og anmodninger fra registrerede – herunder dataeksport og sletning – fra en enkelt indbygget grænseflade.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Countly
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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