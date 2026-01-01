Traggo er en open source, selvhostet tidsregistrering, der organiserer hver post som et tidsinterval på en tidslinje i stedet for en række i et stift projekthierarki. Hver post beriges med vilkårlige tags — klient , projekt , opgave , fakturerbar , hvad som helst du ønsker — og dashboardet analyserer tid ved at kombinere tags, som du har brug for, uden at tvinge dig til at vælge en kanonisk opdeling på forhånd.

Selvhosting af Traggo på din egen VPS holder timesedler, klientinformation og faktureringsrelevant kontekst inden for infrastruktur, du kontrollerer, i stedet for en SaaS-tidsregistreringsudbyder. Den enkelte Go-binær plus SQLite-database gør den let nok til at sameksistere med andre tjenester på en lille VPS, og den tag-baserede model tilpasser sig konsulenter, freelancere, bureauer og produktteams.