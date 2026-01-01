Udrul Traggo med enkeltklikinstallation
Selvhostet tagbaseret tidsregistreringsværktøj, der erstatter projekthierarkier med en fleksibel mærket tidslinje.
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Hvad du kan bygge med Traggo
Traggo er en open source, selvhostet tidsregistrering, der organiserer hver post som et tidsinterval på en tidslinje i stedet for en række i et stift projekthierarki. Hver post beriges med vilkårlige tags —
klient,
projekt,
opgave,
fakturerbar, hvad som helst du ønsker — og dashboardet analyserer tid ved at kombinere tags, som du har brug for, uden at tvinge dig til at vælge en kanonisk opdeling på forhånd.
Selvhosting af Traggo på din egen VPS holder timesedler, klientinformation og faktureringsrelevant kontekst inden for infrastruktur, du kontrollerer, i stedet for en SaaS-tidsregistreringsudbyder. Den enkelte Go-binær plus SQLite-database gør den let nok til at sameksistere med andre tjenester på en lille VPS, og den tag-baserede model tilpasser sig konsulenter, freelancere, bureauer og produktteams.
Vigtige funktioner i Traggo
Tagbaseret sporing
Erstat indlejrede projekthierarkier med vilkårlige tags, så den samme post kan vises i klient-, projekt- og fakturerbare rapporter samtidig.
Tidslinjevisning
Træk tidsintervaller på en daglig tidslinje for at starte, stoppe, opdele og redigere tidsregistreringer hurtigt uden at skulle indtaste præcise tidsstempler.
Fleksibel rapportering
Opdel sporet tid efter enhver kombination af tags på tværs af konfigurerbare datointervaller, og eksporter derefter resultater til CSV til fakturering.
Multibrugersupport
Opret separate brugerkonti med administrator- og almindelige roller, så et lille team kan dele en enkelt Traggo-instans med isolerede timesedler.
GraphQL API
Styr automatiseringer, dashboards og integrationer via den dokumenterede GraphQL API i stedet for at skrabe webbrugerfladen.
Lille fodaftryk
En enkelt Go-binærfil understøttet af SQLite betyder lavt disk- og hukommelsesforbrug, ideel til at placere på en eksisterende VPS uden at skulle klargøre nye ressourcer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Traggo
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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