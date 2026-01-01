Locust er et open source Python-baseret belastningstestværktøj, der lader ingeniørteams definere brugeradfærd i almindelig Python-kode og genspille millioner af samtidige anmodninger mod ethvert HTTP- eller brugerdefineret protokolmål. I modsætning til GUI-første værktøjer er Locust-scenarier versionsstyrede scripts, hvilket gør tests nemme at gennemgå, parametrisere og integrere i CI/CD-pipelines.

Den indbyggede web-brugerflade viser live gennemløb, responstidspercentiler og fejlprocenter, mens tests kører, og lader dig skalere brugere op eller ned i realtid uden at genstarte. Selv-hosting af Locust på din VPS holder testtrafik og legitimationsoplysninger væk fra tredjeparts SaaS-infrastruktur og lader dig placere belastningsgeneratoren tæt på målsystemet for at minimere kunstig netværksforsinkelse.