Udrul Locust med enkeltklikinstallation.
Skriptbart Python-belastningstestrammeværk til simulering af samtidige brugere med et web-dashboard i realtid.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Locust
Locust er et open source Python-baseret belastningstestværktøj, der lader ingeniørteams definere brugeradfærd i almindelig Python-kode og genspille millioner af samtidige anmodninger mod ethvert HTTP- eller brugerdefineret protokolmål. I modsætning til GUI-første værktøjer er Locust-scenarier versionsstyrede scripts, hvilket gør tests nemme at gennemgå, parametrisere og integrere i CI/CD-pipelines.
Den indbyggede web-brugerflade viser live gennemløb, responstidspercentiler og fejlprocenter, mens tests kører, og lader dig skalere brugere op eller ned i realtid uden at genstarte. Selv-hosting af Locust på din VPS holder testtrafik og legitimationsoplysninger væk fra tredjeparts SaaS-infrastruktur og lader dig placere belastningsgeneratoren tæt på målsystemet for at minimere kunstig netværksforsinkelse.
Vigtige funktioner i Locust
Python Locustfiles
Skriv testscenarier som almindelige Python-klasser med fuld adgang til standardbiblioteket og tredjeparts-pakker, hvilket muliggør versionsstyring og CI-integration.
Realtids Webdashboard
Overvåg anmodninger pr. sekund, responstidspercentiler og fejlprocenter live i din browser, og juster samtidige brugerantal uden at stoppe testen.
Distribueret belastningsgenerering
Tilføj arbejdsnoder for at koordinere belastning fra flere maskiner og skalere til millioner af samtidige brugere med aggregerede statistikker indsamlet centralt.
Understøttelse af alle protokoller
Test REST API'er, WebSockets, gRPC og brugerdefinerede TCP-protokoller ved at udvide den grundlæggende User-klasse med ethvert Python-bibliotek.
Headless CI-tilstand
Kør tests ikke-interaktivt med konfigurerbare bestå/fejl-tærskler på fejlprocenter og latenstid for automatisk at styre implementeringer i din pipeline.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Locust
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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