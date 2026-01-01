Installer Organizr med enkeltklikinstallation.
HTPC og homelab-tjenesteorganisator, der indlæser alle dine selvhostede faner i en enkelt samlet webgrænseflade.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Organizr
Organizr er et selvhostet tjenestedashboard, der erstatter dusinvis af browserbogmærker med en enkelt, fanebaseret grænseflade. I stedet for at skifte mellem flere browserfaner for at administrere Sonarr, Radarr, Plex og andre homelabtjenester, indlæser Organizr dem alle som iFrame-faner på én webside – med indbyggede brugerkonti, adgangskontroller og gæstebegrænsninger.
Med understøttelse af Plex, Emby og LDAP-autentificering, ubegrænsede brugergrupper og Nginx auth_request-integration går Organizr ud over en simpel linkside. Det fungerer som et letvægtsadgangslag for hele din selvhostede stak, så du kan give specifikke brugere eller gæster adgang til kun de faner, du vælger.
Vigtige funktioner i Organizr
Fanebaseret grænseflade
Indlæs enhver selvhostet tjeneste som en iFrame-fane, hvilket giver dig én samlet side til at administrere hele dit homelab uden at skifte browserfaner.
Brugergrupper og Adgangskontrol
Opret ubegrænsede brugergrupper, og kontrollér, hvilke faner hver gruppe kan se – inklusive skrivebeskyttet gæsteadgang til delte tjenester.
Multi-Auth-support
Godkend brugere med Plex-, Emby-, LDAP- eller sFTP-legitimationsoplysninger ud over lokale Organizr-konti.
Nginx autentificeringsintegration
Brug Organizr som en auth_request-udbyder til Nginx, og tilføj SSO-lignende loginbeskyttelse til tjenester, der mangler indbygget godkendelse.
Tilpasselige temaer
Fuld farvepaletkontrol lader dig tilpasse Organizr, så det matcher din branding eller foretrukne mørke/lyse æstetik.
Fail2ban Hjælp
Indbygget Fail2ban-integration beskytter dit Organizr-login mod brute force-angreb med automatisk IP-blokering.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Organizr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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