Organizr er et selvhostet tjenestedashboard, der erstatter dusinvis af browserbogmærker med en enkelt, fanebaseret grænseflade. I stedet for at skifte mellem flere browserfaner for at administrere Sonarr, Radarr, Plex og andre homelabtjenester, indlæser Organizr dem alle som iFrame-faner på én webside – med indbyggede brugerkonti, adgangskontroller og gæstebegrænsninger.

Med understøttelse af Plex, Emby og LDAP-autentificering, ubegrænsede brugergrupper og Nginx auth_request-integration går Organizr ud over en simpel linkside. Det fungerer som et letvægtsadgangslag for hele din selvhostede stak, så du kan give specifikke brugere eller gæster adgang til kun de faner, du vælger.