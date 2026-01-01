Udrul Weaviate med ét-klik-installation.
Open source vektordatabase til AI-applikationer med semantisk søgning, hybridsøgning og LLM-integrationer.
Vælg en VPS-pakke til Weaviate
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Weaviate
Weaviate er en open source-vektordatabase designet til AI-native applikationer. Den gemmer dataobjekter sammen med deres vektorembeddings, hvilket muliggør hurtig semantisk lighedssøgning, der går ud over søgeordsmatchning for at finde konceptuelt relateret indhold. Den understøtter hybrid søgning, der kombinerer vektor- og søgeordsmetoder for optimal genfindingsnøjagtighed.
Selv-hosting af Weaviate på en VPS giver AI-applikationer et dedikeret vektorlager uden gebyrer pr. forespørgsel og fuld kontrol over dataresidens. Den integreres med store LLM-udbydere, herunder OpenAI, Cohere og Hugging Face, og forbindes direkte med LangChain og LlamaIndex til opbygning af RAG-pipelines og semantiske søgefunktioner.
Vigtige funktioner i Weaviate
Semantisk vektorsøgning
Find konceptuelt lignende indhold ved hjælp af vektorembeddings i stedet for nøjagtigt søgeordsmatch for smartere søgeresultater.
Hybridsøgning
Kombiner vektorlighed og BM25 nøgleordssøgning med konfigurerbar vægtning for det bedste fra begge genfindingsmetoder.
LLM-integrationer
Indbyggede moduler forbinder Weaviate med OpenAI, Cohere og Hugging Face til automatisk indlejringsgenerering og generative forespørgsler.
GraphQL og REST API
Forespørg og administrer data via en GraphQL API eller REST-slutpunkter med klientbiblioteker til Python, JavaScript, Go og Java.
Multimodalsupport
Gem og søg på tværs af tekst-, billed-, lyd- og videoobjekter ved hjælp af det passende vektoriseringsmodul for hver datatype.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Weaviate
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger kundeservice efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.