Weaviate er en open source-vektordatabase designet til AI-native applikationer. Den gemmer dataobjekter sammen med deres vektorembeddings, hvilket muliggør hurtig semantisk lighedssøgning, der går ud over søgeordsmatchning for at finde konceptuelt relateret indhold. Den understøtter hybrid søgning, der kombinerer vektor- og søgeordsmetoder for optimal genfindingsnøjagtighed.

Selv-hosting af Weaviate på en VPS giver AI-applikationer et dedikeret vektorlager uden gebyrer pr. forespørgsel og fuld kontrol over dataresidens. Den integreres med store LLM-udbydere, herunder OpenAI, Cohere og Hugging Face, og forbindes direkte med LangChain og LlamaIndex til opbygning af RAG-pipelines og semantiske søgefunktioner.