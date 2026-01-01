Implementer Mafl med et-kliks installation
Minimalistisk selvhostet hjemmeside, der organiserer alle de tjenester, links og dashboards, du bruger, bag et enkelt faneblad.
Vælg en VPS-pakke til Mafl
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Mafl
Mafl er en open source-hjemmeside bygget til folk, der kører flere selvhostede tjenester og ønsker et hurtigt, distraktionsfrit startpunkt. Hele layoutet er beskrevet i en enkelt YAML-konfigurationsfil, så dashboardet er reproducerbart, versionsstyret og trivielt at sikkerhedskopiere sammen med resten af din stack.
Selvhosting af Mafl på din egen VPS holder hvert bogmærke, hver API-nøgle og hver integration på infrastruktur, du kontrollerer. Alle tredjepartsanmodninger om service-widgets proxies gennem Mafl-backend, så legitimationsoplysninger og metadata aldrig lækker til browseren eller til eksterne dashboard-udbydere.
Vigtige funktioner i Mafl
YAML-konfiguration
Definer grupper, tjenester, temaer og widgets i en enkelt config.yml-fil, som du kan versionsstyre og replikere på tværs af miljøer.
Live servicewidgets
Interaktive kort viser realtidsdata såsom vejr, IP-info og brugerdefinerede integrationer uden at eksponere API-nøgler for browseren.
Brugerdefinerede temaer
Skift mellem medfølgende temaer eller design dit eget, så det passer til dit brand, og del det med fællesskabet.
Flersproget brugerflade
Leveres med engelsk, spansk, tysk, fransk, russisk, kinesisk og mere, automatisk registreret fra den besøgendes browser.
Iconify og emojiikoner
Vælg mellem over 200.000 Iconify vektorikoner, enhver emoji, fjern-URL eller lokalt gemt billede til hver serviceflise.
Installerbar PWA
Tilføj Mafl til din telefon eller computer som en progressiv webapp for en øjeblikkelig, app-lignende launcher-oplevelse.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Mafl
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
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