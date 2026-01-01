Mafl er en open source-hjemmeside bygget til folk, der kører flere selvhostede tjenester og ønsker et hurtigt, distraktionsfrit startpunkt. Hele layoutet er beskrevet i en enkelt YAML-konfigurationsfil, så dashboardet er reproducerbart, versionsstyret og trivielt at sikkerhedskopiere sammen med resten af din stack.

Selvhosting af Mafl på din egen VPS holder hvert bogmærke, hver API-nøgle og hver integration på infrastruktur, du kontrollerer. Alle tredjepartsanmodninger om service-widgets proxies gennem Mafl-backend, så legitimationsoplysninger og metadata aldrig lækker til browseren eller til eksterne dashboard-udbydere.