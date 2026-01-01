Budibase er en open source low-code-platform, der lader teams bygge interne værktøjer, dashboards og automatiserede arbejdsgange via en visuel træk-og-slip-bygger. Den forbinder til PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API'er og sin egen indbyggede database, og omdanner datakilder til funktionelle applikationer på timer frem for uger.

Selv-hosting af Budibase på din egen VPS holder forretningskritisk data og applikationslogik inden for din infrastruktur, og opfylder krav til datasuverænitet og overholdelse, som cloud-hostede low-code-værktøjer ikke kan opfylde. Hele stacken — applikationstjeneste, worker, CouchDB, Redis og MinIO — kører i en enkelt installation uden eksterne afhængigheder.