Implementer Budibase med et-klik installation
Open source low-code-platform til at bygge interne forretningsapplikationer, adminpaneler og automatiserede arbejdsgange uden omfattende kodning.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Budibase
Budibase er en open source low-code-platform, der lader teams bygge interne værktøjer, dashboards og automatiserede arbejdsgange via en visuel træk-og-slip-bygger. Den forbinder til PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API'er og sin egen indbyggede database, og omdanner datakilder til funktionelle applikationer på timer frem for uger.
Selv-hosting af Budibase på din egen VPS holder forretningskritisk data og applikationslogik inden for din infrastruktur, og opfylder krav til datasuverænitet og overholdelse, som cloud-hostede low-code-værktøjer ikke kan opfylde. Hele stacken — applikationstjeneste, worker, CouchDB, Redis og MinIO — kører i en enkelt installation uden eksterne afhængigheder.
Vigtige funktioner i Budibase
Visuel Appbygger
Træk-og-slip-komponenter – tabeller, formularer, diagrammer og knapper – på et lærred for at opbygge funktionelle forretningsapplikationer uden at skrive frontendkode.
Multikildedataforbindelser
Opret forbindelse til PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API'er og den indbyggede CouchDB-database, så apps kan læse og skrive fra dine eksisterende datakilder.
Arbejdsgangsautomatisering
Definer automatiserede processer med triggere, betingelser og handlinger for at erstatte manuelle trin i godkendelsesflows, notifikationer og dataoperationer.
Rollebaseret adgangskontrol
Tildel roller til brugere på applikationsniveau, så hvert teammedlem kun ser de data og handlinger, der passer til deres ansvarsområder.
Brugerdefineret JavaScript-logik
Dyk ned i JavaScript, når visuelle bindinger ikke er nok, hvilket giver udviklere finkornet kontrol over datatransformationer og betinget adfærd.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Budibase
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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