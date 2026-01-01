OHDSI Atlas er den åbne fællesskabsstandard for udførelse af observationsforskning på patientdata på individniveau, der er konverteret til OMOP Common Data Model. Forskere bruger det til at opbygge patientkohorter, udforske standardiserede medicinske vokabularier, designe populationsniveau effektestimationsstudier og karakterisere sygdommens naturlige forløb uden at skrive SQL.

Selv-hosting af Atlas på din egen VPS giver fuld kontrol over studiedesign, kohortedefinitioner og resultatsæt, samtidig med at den leveres forudindlæst med Eunomia syntetiske OMOP CDM, så du kan udforske arbejdsgangen med det samme. Den medfølgende WebAPI back-end og PostgreSQL-database får alle Atlas-funktioner til at fungere med det samme, uden at der kræves en separat datavarehusopsætning.