Implementer OHDSI Atlas med enkeltklikinstallation.
Open source webplatform til observationsbaseret sundhedsforskning på den fælles OMOP-datamodel.
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Hvad du kan bygge med OHDSI Atlas
OHDSI Atlas er den åbne fællesskabsstandard for udførelse af observationsforskning på patientdata på individniveau, der er konverteret til OMOP Common Data Model. Forskere bruger det til at opbygge patientkohorter, udforske standardiserede medicinske vokabularier, designe populationsniveau effektestimationsstudier og karakterisere sygdommens naturlige forløb uden at skrive SQL.
Selv-hosting af Atlas på din egen VPS giver fuld kontrol over studiedesign, kohortedefinitioner og resultatsæt, samtidig med at den leveres forudindlæst med Eunomia syntetiske OMOP CDM, så du kan udforske arbejdsgangen med det samme. Den medfølgende WebAPI back-end og PostgreSQL-database får alle Atlas-funktioner til at fungere med det samme, uden at der kræves en separat datavarehusopsætning.
Vigtige funktioner i OHDSI Atlas
OMOP CDM-analyser
Kør kohortedefinitioner, karakteriseringer og populationsbaserede studier mod enhver database, der er konverteret til OMOP Common Data Model V5.
Ordforrådsudforsker
Søg i SNOMED, RxNorm, LOINC og andre standard medicinske vokabularier for at opbygge konceptsæt, der oversættes rent på tværs af datakilder.
Kohortebygger
Definer patientpopulationer med en visuel bygger ved hjælp af inklusionskriterier, lægemiddeleksponeringer og tilfældesforekomster uden at skrive SQL.
Eunomia demodata
Leveres forudindlæst med OHDSI Eunomia syntetiske datasæt, så kohortegenerering, karakterisering og Achilles rapporter fungerer med det samme.
WebAPIbackend
Medfølgende Spring Boot WebAPI-tjeneste eksponerer den fulde OHDSI REST API for programmatisk adgang fra R, Python og andre analyseklienter.
Åben fællesskabsstandard
Slutter sig til et verdensomspændende netværk af forskere, der anvender de samme metoder på mere end en milliard patientjournaler på tværs af akademiske og industrielle partnere.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OHDSI Atlas
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Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
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Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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