Parseable er et open source-observabilitetsdatalake, der er formålsbygget til logs, metrics og traces. Skrevet i Rust og med datalagring i Apache Parquet, indtager det højvolumen-telemetri til en brøkdel af prisen for traditionelle logningsstakke, samtidig med at forespørgselsydelsen holdes hurtig gennem smart caching og kolonnebaseret lagring.

Selv-hosting af Parseable på en VPS giver dig et komplet observabilitets-backend under din egen kontrol: en HTTP-indtagelses-API kompatibel med OpenTelemetry, en indbygget forespørgselsmotor med SQL-understøttelse, dashboards, alarmer og rollebaseret adgang — alt sammen uden pr. GB-indtagelsesgebyrer, leverandørlåsning eller afsendelse af følsomme logdata til tredjeparts SaaS-udbydere.