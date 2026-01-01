Implementer Parseable med et-klik-installation
Højtydende observerbarheds-datalake til logs, metrics og traces, bygget i Rust oven på Apache Parquet.
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Hvad du kan bygge med Parseable
Parseable er et open source-observabilitetsdatalake, der er formålsbygget til logs, metrics og traces. Skrevet i Rust og med datalagring i Apache Parquet, indtager det højvolumen-telemetri til en brøkdel af prisen for traditionelle logningsstakke, samtidig med at forespørgselsydelsen holdes hurtig gennem smart caching og kolonnebaseret lagring.
Selv-hosting af Parseable på en VPS giver dig et komplet observabilitets-backend under din egen kontrol: en HTTP-indtagelses-API kompatibel med OpenTelemetry, en indbygget forespørgselsmotor med SQL-understøttelse, dashboards, alarmer og rollebaseret adgang — alt sammen uden pr. GB-indtagelsesgebyrer, leverandørlåsning eller afsendelse af følsomme logdata til tredjeparts SaaS-udbydere.
Vigtige funktioner i Parseable
Parquet-nativlagring
Gem indtagne begivenheder som kolonnebaserede Apache Parquet-filer til hurtige analytiske forespørgsler og dramatisk komprimering sammenlignet med rå JSON.
OpenTelemetry klar
Accepter logs, metrics og traces over OpenTelemetry-protokollen, så eksisterende collectors og SDK'er kan sende data uden kodeændringer.
SQL forespørgselsmotor
Forespørg telemetri med velkendt ANSI SQL på tværs af ethvert tidsinterval, med svartider på under et sekund på indekserede felter og partitionerede scanninger.
Indbyggede dashboards
Byg interaktive dashboards og gemte forespørgsler direkte i Parseable uden at skulle tilkoble et separat visualiseringsværktøj.
Advarsler og RBAC
Definer tærskelbaserede alarmer på logstrømme, og giv begrænset adgang til hold via rollebaseret adgangskontrol på strømme og lejere.
Omkostningseffektiv fastholdelse
Smart cache og lagdelt lagring holder nylige data 'varme' til forespørgsler, mens ældre partitioner forbliver komprimerede på disk for langvarig opbevaring.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Parseable
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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