Implementer Sonarr med enkeltklikinstallation
Automatisk tv-serieindsamlingsadministrator, der overvåger, downloader, omdøber og organiserer episoder fra Usenet og torrents.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Sonarr
Sonarr er en omfattende tv-serieindsamlingsadministrator og personlig videooptager til Usenet- og BitTorrent-brugere. Den overvåger RSS-feeds for nye episodeudgivelser, downloader dem automatisk via din foretrukne downloadklient og organiserer de resulterende filer med konsekvent navngivning — alt sammen uden manuel indgriben. Som et kernemedlem af arr-suiten integrerer Sonarr problemfrit med Radarr, Prowlarr og medieservere som Plex og Jellyfin.
At implementere Sonarr på din VPS betyder, at den kører 24/7 og fanger nye udgivelser i det øjeblik, de vises, selv når din hjemmecomputer er slukket. Vedvarende lagring beskytter dine bibliotekskonfigurationer og kvalitetsprofiler, mens REST API'et muliggør integration med anmodningsstyringsværktøjer for at opbygge et fuldt automatiseret hjemmemedieøkosystem.
Vigtige funktioner i Sonarr
Automatiseret episodeovervågning
Sporer kommende episoder via RSS-feeds og downloader dem automatisk i det øjeblik nye udgivelser bliver tilgængelige.
Kvalitetsprofiladministration
Definer foretrukne opløsninger, codecs og filstørrelser pr. serie, og lad Sonarr opgradere til bedre udgivelser automatisk, når de dukker op.
Download Klientintegration
Forbindes til qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet og mere – understøtter både torrent- og Usenet-arbejdsgange fra én grænseflade.
Medieserversynkronisering
Udløser automatiske biblioteksopdateringer i Plex, Jellyfin, Emby og Kodi efter hver download, hvilket holder din medieserver opdateret uden manuelle opdateringer.
Sæsonpakkehåndtering
Behandler intelligent sæsonpakke-downloads ved at udtrække individuelle episoder og matche dem med overvågede serieposter.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Sonarr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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