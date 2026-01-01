Sonarr er en omfattende tv-serieindsamlingsadministrator og personlig videooptager til Usenet- og BitTorrent-brugere. Den overvåger RSS-feeds for nye episodeudgivelser, downloader dem automatisk via din foretrukne downloadklient og organiserer de resulterende filer med konsekvent navngivning — alt sammen uden manuel indgriben. Som et kernemedlem af arr-suiten integrerer Sonarr problemfrit med Radarr, Prowlarr og medieservere som Plex og Jellyfin.

At implementere Sonarr på din VPS betyder, at den kører 24/7 og fanger nye udgivelser i det øjeblik, de vises, selv når din hjemmecomputer er slukket. Vedvarende lagring beskytter dine bibliotekskonfigurationer og kvalitetsprofiler, mens REST API'et muliggør integration med anmodningsstyringsværktøjer for at opbygge et fuldt automatiseret hjemmemedieøkosystem.