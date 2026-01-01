Implementer Browserless med installation med ét klik.
Headless Chrome som en tjeneste med en REST- og WebSocket-API til webscraping, PDF-generering og automatiseret test.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Browserless
Browserless omdanner headless Chrome til en netværkstilgængelig tjeneste, hvilket fjerner kompleksiteten ved at administrere browserprocesser, hukommelseslækager og afhængighedskonflikter i dine egne applikationer. Udviklere opretter forbindelse via en REST API eller WebSocket ved hjælp af Puppeteer, Playwright eller Selenium – Browserless håndterer automatisk sessionens livscyklus, ressourceoprydning og samtidig udførelse.
Selv-hosting på en VPS giver dig fuld kontrol over browserkonfiguration, brugeragenter og proxyindstillinger, samtidig med at det eliminerer gebyrer pr. anmodning, der opkræves af cloud browser-automatiseringsservices. Følsom scraping-logik og udvundne data forbliver inden for din egen infrastruktur, og du kan justere samtidighedsgrænser for at matche tilgængelige ressourcer.
Vigtige funktioner i Browserless
REST og WebSocket API
Styr Chrome programmatisk over HTTP eller WebSocket, kompatibel med Puppeteer, Playwright og Selenium uden at ændre din eksisterende kode.
PDF og Skærmbilledgenerering
Gengiv enhver URL eller HTML til en pixel-perfekt PDF eller et skærmbillede med fleksible indstillinger for visningsområde, papirstørrelse og elementmålretning.
Samtidig sessionsstyring
Browserløs sætter i kø og administrerer flere parallelle browsersessioner, rydder automatisk op i ressourcer, så din vært aldrig løber tør for hukommelse.
Tokenbaseret autentificering
Et forhåndsgenereret API-token begrænser adgangen til din browsertjeneste, hvilket forhindrer uautoriseret brug af dine computerressourcer.
JavaScript-gengivet dataskrabning
Udfører fuld klient-side JavaScript på målrettede sider, hvilket gør det muligt at udtrække data fra SPA'er og dynamisk indlæst indhold, som statiske scrapere ikke kan nå.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Browserless
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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