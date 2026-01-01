Browserless omdanner headless Chrome til en netværkstilgængelig tjeneste, hvilket fjerner kompleksiteten ved at administrere browserprocesser, hukommelseslækager og afhængighedskonflikter i dine egne applikationer. Udviklere opretter forbindelse via en REST API eller WebSocket ved hjælp af Puppeteer, Playwright eller Selenium – Browserless håndterer automatisk sessionens livscyklus, ressourceoprydning og samtidig udførelse.

Selv-hosting på en VPS giver dig fuld kontrol over browserkonfiguration, brugeragenter og proxyindstillinger, samtidig med at det eliminerer gebyrer pr. anmodning, der opkræves af cloud browser-automatiseringsservices. Følsom scraping-logik og udvundne data forbliver inden for din egen infrastruktur, og du kan justere samtidighedsgrænser for at matche tilgængelige ressourcer.