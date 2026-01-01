Implementer OpenRemote med ét-kliks-installation
Open source IoT-platform til aktivstyring, bygningsautomatisering, energiovervågning og orkestrering af tilsluttede enheder.
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Hvad du kan bygge med OpenRemote
OpenRemote er en 100% open source IoT-platform, der lader dig indlæse data fra enhver enhed, modellere virkelige aktiver, automatisere adfærd med regler og levere brugerdefinerede front-ends — alt sammen fra en enkelt selv-hostet stack. Den understøtter protokoller som MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus og Zigbee som standard, samt en manager API til brugerdefinerede integrationer.
At selv-hoste OpenRemote på din VPS holder telemetri, automatiseringslogik og slutbrugerdata på infrastruktur, du kontrollerer, uden gebyrer pr. enhed og uden vendor lock-in. Denne skabelon samler manageren, Keycloak-identitet, PostgreSQL og en HAProxy-edge med automatiske Let's Encrypt-certifikater, så stacken er klar til at modtage enheder over HTTPS og MQTT/TLS, så snart den starter.
Vigtige funktioner i OpenRemote
Multiprotokolagenter
Forbind enheder via MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee og mere uden at skrive protokolkode for hver integration.
Aktiv- og attributmodel
Modeller virkelige ting – bygninger, køretøjer, energimålere – som typede aktiver med attributter, metadata og historiske datapunkter.
Når-så og flowregler
Automatiser adfærd ved hjælp af en visuel 'når-så'-editor, flowbaserede regler eller JavaScript og Groovy til avancerede scenarier.
Multi-lejerområder
Isoler kunder eller websteder i separate Keycloak-understøttede realms med brugere, aktiver og dashboards pr. realm.
Indsigtsdashboards
Byg brugerdefinerede dashboards over live og historiske attributdata uden at eksportere til et separat analyseværktøj.
MQTT og HTTP APIs
Eksponer en indbygget MQTT-broker på port 8883 og REST- og WebSocket-API'er, så eksterne systemer kan læse og skrive aktivstatus.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OpenRemote
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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