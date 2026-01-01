OpenRemote er en 100% open source IoT-platform, der lader dig indlæse data fra enhver enhed, modellere virkelige aktiver, automatisere adfærd med regler og levere brugerdefinerede front-ends — alt sammen fra en enkelt selv-hostet stack. Den understøtter protokoller som MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus og Zigbee som standard, samt en manager API til brugerdefinerede integrationer.

At selv-hoste OpenRemote på din VPS holder telemetri, automatiseringslogik og slutbrugerdata på infrastruktur, du kontrollerer, uden gebyrer pr. enhed og uden vendor lock-in. Denne skabelon samler manageren, Keycloak-identitet, PostgreSQL og en HAProxy-edge med automatiske Let's Encrypt-certifikater, så stacken er klar til at modtage enheder over HTTPS og MQTT/TLS, så snart den starter.