InfluxDB 2 er en specialbygget tidsserieplatform, der håndterer indtagelse, lagring, forespørgsel, visualisering og alarmering i én applikation. Bygget på TSM-lagringsmotoren med Flux-forespørgselssproget leverer den dataindtagelse med høj gennemstrømning og effektiv komprimering sammen med en moderne web-brugerflade — hvilket eliminerer behovet for at integrere separate værktøjer som Grafana eller Kapacitor til grundlæggende observerbarheds-arbejdsgange.

Selv-hosting af InfluxDB 2 på din egen VPS fjerner prissætning pr. datapunkt og dataudgangsomkostninger, der er almindelige i administrerede cloud-tilbud. Du får forudsigelige omkostninger for IoT-enhedsflåder, infrastrukturmonitorering og finansielle datapipelines uanset indtagelsesvolumen, med vedvarende lagring i årevis af historisk telemetri.