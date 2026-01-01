Installer InfluxDB 2 med ét-klik-installation
Samlet tidsserieplatform der kombinerer database, visualisering, alarmering og databehandling i én enkelt applikation.
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Hvad du kan bygge med InfluxDB 2
InfluxDB 2 er en specialbygget tidsserieplatform, der håndterer indtagelse, lagring, forespørgsel, visualisering og alarmering i én applikation. Bygget på TSM-lagringsmotoren med Flux-forespørgselssproget leverer den dataindtagelse med høj gennemstrømning og effektiv komprimering sammen med en moderne web-brugerflade — hvilket eliminerer behovet for at integrere separate værktøjer som Grafana eller Kapacitor til grundlæggende observerbarheds-arbejdsgange.
Selv-hosting af InfluxDB 2 på din egen VPS fjerner prissætning pr. datapunkt og dataudgangsomkostninger, der er almindelige i administrerede cloud-tilbud. Du får forudsigelige omkostninger for IoT-enhedsflåder, infrastrukturmonitorering og finansielle datapipelines uanset indtagelsesvolumen, med vedvarende lagring i årevis af historisk telemetri.
Vigtige funktioner i InfluxDB 2
Flux forespørgselssprog
Flux er et funktionelt scriptsprog, der er specialudviklet til tidsseriedata, og som muliggør transformationer, aggregeringer og flerkilde-joins i en enkelt forespørgsel.
Integreret Webbrugergrænseflade
Den indbyggede grænseflade inkluderer en visuel forespørgselsbygger, dashboard-editor og dataudforsker, så der ikke kræves et eksternt visualiseringsværktøj for at komme i gang.
Indbygget alarmering
Konfigurer tærskel- og deadman-kontrol direkte i InfluxDB 2 med notifikationsslutpunkter til Slack, PagerDuty, HTTP webhooks og mere.
Opgavemotor
Planlæg Flux-scripts til downsampling, ETL-transformationer og dataindsamling uden eksterne cron-jobs eller separate pipeline-tjenester.
Tokenbaseret adgangskontrol
Finkornede læse-/skrivetokens, der er tilknyttet specifikke buckets, muliggør finkornet adgangskontrol for flere teams og applikationer, der deler én instans.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre InfluxDB 2
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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