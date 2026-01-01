Implementer Blinko i én-klik-installation.
Open source AI-drevet notetagningsplatform, der kombinerer mikroblogging, opgavestyring og intelligent søgning.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Blinko
Blinko er en selvhostet platform, der forener hurtig notatfangst, opgavestyring og AI-forbedret søgning i en enkelt applikation. Dens mikroblogging-stil grænseflade er optimeret til øjeblikkeligt at nedfælde ideer, mens fuld Markdown-understøttelse, tagging og valgfri AI-integration med OpenAI eller Ollama holder disse ideer organiseret og opdagelige over tid.
I modsætning til kommercielle notat-tjenester holder selvhosting af Blinko hver tanke, plan og forskningsnotat fuldstændigt inden for din infrastruktur — ingen tredjepartsanalyse, ingen lagerbegrænsninger og ingen omkostninger pr. forespørgsel. Notater kan forblive private eller deles offentligt fra den samme implementering.
Vigtige funktioner i Blinko
Friktionsfri indfangning
Inputtet i mikroblogging-stil lader dig registrere ideer på få sekunder uden at navigere i mappestrukturer eller vælge skabeloner først.
AI-drevet søgning
Forbind OpenAI eller en lokal Ollama-model for at forespørge dine noter i almindeligt sprog og finde relevante poster, selv når du ikke husker præcise søgeord.
Markdown og opgavesupport
Formater noter med fuld Markdown og indlejre tjeklister for opgaver, så det samme værktøj håndterer både hurtige notater og struktureret projektsporing.
Offentlige eller private noter
Vælg notesynlighed, så du kan opretholde en privat vidensbase, mens du selektivt udgiver indhold som en mikroblog uden en separat platform.
Dataportabilitet
Automatiske sikkerhedskopier og import-/eksportfunktionalitet sikrer, at dine noter forbliver tilgængelige og migrerbare uanset platformændringer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Blinko
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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