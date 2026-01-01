Blinko er en selvhostet platform, der forener hurtig notatfangst, opgavestyring og AI-forbedret søgning i en enkelt applikation. Dens mikroblogging-stil grænseflade er optimeret til øjeblikkeligt at nedfælde ideer, mens fuld Markdown-understøttelse, tagging og valgfri AI-integration med OpenAI eller Ollama holder disse ideer organiseret og opdagelige over tid.

I modsætning til kommercielle notat-tjenester holder selvhosting af Blinko hver tanke, plan og forskningsnotat fuldstændigt inden for din infrastruktur — ingen tredjepartsanalyse, ingen lagerbegrænsninger og ingen omkostninger pr. forespørgsel. Notater kan forblive private eller deles offentligt fra den samme implementering.