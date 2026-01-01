Implementer Chartbrew med et-klik installation
Open source-rapporteringsplatform, der omdanner API'er, SQL- og NoSQL-data til live-dashboards med en AI-assistent.
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Hvad du kan bygge med Chartbrew
Chartbrew er en open source-analyse- og rapporteringsplatform bygget til teams, der har brug for at kombinere data fra flere kilder i et enkelt live-dashboard. Den forbinder direkte til REST API'er, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics og mange SaaS-værktøjer, og gengiver derefter diagrammer, der opdateres efter en tidsplan uden tredjeparts ETL-tjenester.
Selv-hosting af Chartbrew på din egen VPS holder API-nøgler, forespørgselsresultater og kundedata inden for dit miljø, fjerner prissætning pr. plads på delte dashboards og giver dig fuld kontrol over, hvordan rapporter planlægges, indlejres og deles med klienter eller interessenter.
Vigtige funktioner i Chartbrew
Flerkildekonnektorer
Hent data fra REST API'er, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore og populære SaaS-værktøjer ind i én dashboardvisning.
AI-diagramassistent
Beskriv det diagram, du ønsker, på almindeligt engelsk, og lad den indbyggede AI generere forespørgslen og visualiseringen for dig.
Planlagte rapporter
Opdater datasæt efter en cron-tidsplan, og send øjebliksbilleder via e-mail eller Slack, så interessenter får friske tal uden at logge ind.
Indlejrbare dashboards
Del skrivebeskyttede offentlige links, eller indlejr diagrammer direkte i kundeportaler, intranetter og eksterne apps via iframes.
Teamsamarbejde
Inviter teammedlemmer med rollebaserede tilladelser til at bygge, gennemgå og kommentere på dashboards sammen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Chartbrew
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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