Chartbrew er en open source-analyse- og rapporteringsplatform bygget til teams, der har brug for at kombinere data fra flere kilder i et enkelt live-dashboard. Den forbinder direkte til REST API'er, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics og mange SaaS-værktøjer, og gengiver derefter diagrammer, der opdateres efter en tidsplan uden tredjeparts ETL-tjenester.

Selv-hosting af Chartbrew på din egen VPS holder API-nøgler, forespørgselsresultater og kundedata inden for dit miljø, fjerner prissætning pr. plads på delte dashboards og giver dig fuld kontrol over, hvordan rapporter planlægges, indlejres og deles med klienter eller interessenter.