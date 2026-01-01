Ever Gauzy er en open source-virksomhedsstyringsplatform, der samler ERP, CRM, HRM, ATS og projektstyring i ét samlet arbejdsområde. Den er designet til bureauer, konsulentfirmaer og servicebaserede teams, der har brug for at spore tid, administrere løn, køre salgspipelines og rapportere om rentabilitet uden at skulle sammensætte fem separate SaaS-abonnementer.

Selvhosting af Gauzy på din egen VPS holder klientdata, kontrakter, fakturaer og HR-optegnelser under din fulde kontrol, uden gebyrer pr. bruger og uden leverandørbinding. Platformen udvikles aktivt af Ever Co., med tusindvis af bidragydere på GitHub og en open source-licens, der tillader kommerciel selvhosting.