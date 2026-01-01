Op til 70% rabat på Ever Gauzy

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Open source forretningsplatform, der kombinerer ERP, CRM, HRM, ATS og projektstyring i ét arbejdsområde.

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58,99kr./md.
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Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Ever Gauzy

Ever Gauzy er en open source-virksomhedsstyringsplatform, der samler ERP, CRM, HRM, ATS og projektstyring i ét samlet arbejdsområde. Den er designet til bureauer, konsulentfirmaer og servicebaserede teams, der har brug for at spore tid, administrere løn, køre salgspipelines og rapportere om rentabilitet uden at skulle sammensætte fem separate SaaS-abonnementer.

Selvhosting af Gauzy på din egen VPS holder klientdata, kontrakter, fakturaer og HR-optegnelser under din fulde kontrol, uden gebyrer pr. bruger og uden leverandørbinding. Platformen udvikles aktivt af Ever Co., med tusindvis af bidragydere på GitHub og en open source-licens, der tillader kommerciel selvhosting.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Ever Gauzy

Samlet ERP-suite

Finans-, lager-, indkøbs- og regnskabsmoduler deler en enkelt datamodel, så rapporter altid afspejler de samme tal på tværs af afdelinger.

Indbygget CRM

Spor kundeemner, handler, kontakter og pipelines sideløbende med fakturering og projektlevering uden at eksportere data mellem separate værktøjer.

HRM og ATS

Administrer medarbejdere, kandidater, fravær, kontrakter og hele ansættelsesprocessen fra jobopslag til onboarding på ét sted.

Tidsregistrering og timesedler

Indbygget tidsregistrering med manuelle og automatiske indtastninger føres direkte ind i lønudbetaling, fakturering og projektrentabilitetsrapporter.

Multitenantarbejdsområder

Kør flere organisationer og teams på én implementering med separate data, tilladelser og fakturering for hver lejer.

Åbent integrations-API

REST og GraphQL API'er samt webhookintegrationer med GitHub, Hubstaff, Upwork og Make.com giver dig mulighed for at udvide Gauzy, så det passer til eksisterende arbejdsgange.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Ever Gauzy

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

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30-dages tilfredshedsgaranti

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