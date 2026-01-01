Udrul Ever Gauzy med ét kliks installation
Open source forretningsplatform, der kombinerer ERP, CRM, HRM, ATS og projektstyring i ét arbejdsområde.
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Hvad du kan bygge med Ever Gauzy
Ever Gauzy er en open source-virksomhedsstyringsplatform, der samler ERP, CRM, HRM, ATS og projektstyring i ét samlet arbejdsområde. Den er designet til bureauer, konsulentfirmaer og servicebaserede teams, der har brug for at spore tid, administrere løn, køre salgspipelines og rapportere om rentabilitet uden at skulle sammensætte fem separate SaaS-abonnementer.
Selvhosting af Gauzy på din egen VPS holder klientdata, kontrakter, fakturaer og HR-optegnelser under din fulde kontrol, uden gebyrer pr. bruger og uden leverandørbinding. Platformen udvikles aktivt af Ever Co., med tusindvis af bidragydere på GitHub og en open source-licens, der tillader kommerciel selvhosting.
Vigtige funktioner i Ever Gauzy
Samlet ERP-suite
Finans-, lager-, indkøbs- og regnskabsmoduler deler en enkelt datamodel, så rapporter altid afspejler de samme tal på tværs af afdelinger.
Indbygget CRM
Spor kundeemner, handler, kontakter og pipelines sideløbende med fakturering og projektlevering uden at eksportere data mellem separate værktøjer.
HRM og ATS
Administrer medarbejdere, kandidater, fravær, kontrakter og hele ansættelsesprocessen fra jobopslag til onboarding på ét sted.
Tidsregistrering og timesedler
Indbygget tidsregistrering med manuelle og automatiske indtastninger føres direkte ind i lønudbetaling, fakturering og projektrentabilitetsrapporter.
Multitenantarbejdsområder
Kør flere organisationer og teams på én implementering med separate data, tilladelser og fakturering for hver lejer.
Åbent integrations-API
REST og GraphQL API'er samt webhookintegrationer med GitHub, Hubstaff, Upwork og Make.com giver dig mulighed for at udvide Gauzy, så det passer til eksisterende arbejdsgange.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Ever Gauzy
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
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