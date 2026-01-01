Elasticsearch er en distribueret, RESTful søge- og analysemaskine i hjertet af Elastic Stack. Bygget på Apache Lucene, tilbyder den fuldtekstsøgning, komplekse aggregeringer og nær realtidsindeksering på tværs af massive datasæt. Dens distribuerede arkitektur understøtter automatisk sharding og replikering, hvilket muliggør horisontal skalerbarhed fra en enkelt node til en stor klynge.

Selv-hosting af Elasticsearch på din VPS giver dig dedikerede ressourcer til ensartet forespørgselsydelse, fuld kontrol over indekskonfiguration og opbevaringspolitikker samt muligheden for at integrere med din egen lognings-, overvågnings- og applikationsstak uden prissætning pr. dokument eller leverandørbegrænsninger.