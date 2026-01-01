Udrul Casibase med ét klik.
Open source AI-vidensbase og LLM-drevet chatplatform til at bygge domænespecifikke assistenter.
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Hvad du kan bygge med Casibase
Casibase er en open source-platform til vidensstyring og AI-chatbot, der lader organisationer bygge domænespecifikke assistenter understøttet af reelle virksomhedsdata. Den kombinerer indlejringsbaseret dokumentindtagelse med understøttelse af flere store sprogmodeller — herunder ChatGPT, Claude, Llama 3 og DeepSeek — så teams kan forespørge deres egen vidensbase via en naturlig sprog-chatgrænseflade uden at sende rå dokumenter til tredjeparts-tjenester.
Selv-hosting af Casibase på din egen VPS holder proprietære dokumenter, samtalelogg og model-API-nøgler fuldstændigt på infrastruktur, du kontrollerer. Stacken leveres med MySQL til persistens og integreres med Casdoor for virksomhedsklar godkendelse herunder GitHub, Google og tilpassede OAuth-udbydere.
Vigtige funktioner i Casibase
Understøttelse af multimodel LLM
Opret forbindelse til ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 og HuggingFace-modeller, så du kan skifte eller sammenligne udbydere uden at genindlæse din vidensbase.
Embedding-baseret hentning
Dokumenter opdeles i bidder og indlejres ved indlæsningstidspunktet, hvilket muliggør semantisk søgning, der fremhæver kontekstuelt relevante passager i stedet for søgeordsmatch.
Virksomhedsautentifikation
Casdoor-integration tilbyder enkeltlogon med GitHub, Google og virksomheds-OAuth-udbydere, med finkornede tilladelseskontroller på tværs af videnslagre.
Flersproget grænseflade
Webbrugerfladen leveres med understøttelse af 12 sprog, hvilket gør den tilgængelig for globalt distribuerede teams uden yderligere lokaliseringsarbejde.
Fjernaktivadgang
Indbygget understøttelse af RDP-, VNC- og SSH-protokoller giver dig mulighed for at tilknytte fjerninfrastruktur som vidensaktiver sammen med dokumenter og chathistorik.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Casibase
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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