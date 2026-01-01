Casibase er en open source-platform til vidensstyring og AI-chatbot, der lader organisationer bygge domænespecifikke assistenter understøttet af reelle virksomhedsdata. Den kombinerer indlejringsbaseret dokumentindtagelse med understøttelse af flere store sprogmodeller — herunder ChatGPT, Claude, Llama 3 og DeepSeek — så teams kan forespørge deres egen vidensbase via en naturlig sprog-chatgrænseflade uden at sende rå dokumenter til tredjeparts-tjenester.

Selv-hosting af Casibase på din egen VPS holder proprietære dokumenter, samtalelogg og model-API-nøgler fuldstændigt på infrastruktur, du kontrollerer. Stacken leveres med MySQL til persistens og integreres med Casdoor for virksomhedsklar godkendelse herunder GitHub, Google og tilpassede OAuth-udbydere.