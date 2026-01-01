Implementer WhoDB med ét klik installation.
Letvægts webbaseret databaseudforsker til Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis og mere.
Vælg en VPS-pakke til WhoDB
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med WhoDB
WhoDB er et hurtigt, letvægts databasehåndteringsværktøj, der lader dig udforske og forespørge flere databasesystemer via en enkelt webgrænseflade. Det understøtter PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch og ClickHouse, hvilket gør det til et alsidigt valg for udviklere og administratorer, der arbejder på tværs af forskellige datastakke.
WhoDB fokuserer på enkelhed og hastighed: forbind til dine databaser direkte fra UI'en, kør forespørgsler, gennemse tabeller og inspicer data – ingen kompleks konfiguration eller oppustet klientsoftware påkrævet. Integrer eventuelt AI-modeller som OpenAI eller Ollama for at generere forespørgsler fra naturligt sprog direkte i grænsefladen.
Vigtige funktioner i WhoDB
Multidatabasesupport
Forbind til PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch og ClickHouse fra én samlet grænseflade.
AI-assisterede forespørgsler
Brug OpenAI, Anthropic eller en lokal Ollamamodel til at generere SQL- og NoSQL-forespørgsler fra naturligt sprog direkte i editoren.
Tabelgennemgang og redigering
Gennemse, filtrer, paginer og rediger rækker på tværs af tabeller og samlinger, hvilket gør rutinemæssig datainspektion og korrigeringer hurtig og intuitiv.
Letvægtsimplementering
Leveres som en enkelt Docker-container uden eksterne afhængigheder, så den starter på få sekunder og tilføjer minimal overhead til din VPS.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre WhoDB
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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