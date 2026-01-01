WhoDB er et hurtigt, letvægts databasehåndteringsværktøj, der lader dig udforske og forespørge flere databasesystemer via en enkelt webgrænseflade. Det understøtter PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch og ClickHouse, hvilket gør det til et alsidigt valg for udviklere og administratorer, der arbejder på tværs af forskellige datastakke.

WhoDB fokuserer på enkelhed og hastighed: forbind til dine databaser direkte fra UI'en, kør forespørgsler, gennemse tabeller og inspicer data – ingen kompleks konfiguration eller oppustet klientsoftware påkrævet. Integrer eventuelt AI-modeller som OpenAI eller Ollama for at generere forespørgsler fra naturligt sprog direkte i grænsefladen.