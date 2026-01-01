LobeChat er et poleret, open source AI-chat-framework med over 75.000 GitHub-stjerner, der leverer en ChatGPT-lignende oplevelse, samtidig med at du kan oprette forbindelse til enhver LLM-udbyder, du vælger. Den understøtter OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama og snesevis flere — alt sammen fra én samlet grænseflade med samtalestyring, plugins, filoverførsler og stemmeunderstøttelse.

Selv-hosting af LobeChat betyder, at dine API-nøgler forbliver på din egen infrastruktur, samtaledata aldrig logges af en tredjepartsplatform, og en adgangskode holder din instans privat. Den letvægts klient-eneste arkitektur kræver ingen database og kører effektivt sammen med andre tjenester på den samme VPS.