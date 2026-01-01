Udrul LobeChat med et-klik installation
Moderne open source AI-chatgrænseflade, der understøtter OpenAI, Anthropic, Ollama og 20+ andre LLM-udbydere.
Vælg en VPS-pakke til LobeChat
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med LobeChat
LobeChat er et poleret, open source AI-chat-framework med over 75.000 GitHub-stjerner, der leverer en ChatGPT-lignende oplevelse, samtidig med at du kan oprette forbindelse til enhver LLM-udbyder, du vælger. Den understøtter OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama og snesevis flere — alt sammen fra én samlet grænseflade med samtalestyring, plugins, filoverførsler og stemmeunderstøttelse.
Selv-hosting af LobeChat betyder, at dine API-nøgler forbliver på din egen infrastruktur, samtaledata aldrig logges af en tredjepartsplatform, og en adgangskode holder din instans privat. Den letvægts klient-eneste arkitektur kræver ingen database og kører effektivt sammen med andre tjenester på den samme VPS.
Vigtige funktioner i LobeChat
20+ LLM-udbydere
Opret forbindelse til OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama og mere uden at skifte apps eller administrere separate grænseflader.
Pluginøkosystem
Udvid chatten med websøgning, kodeudførelse, billedgenerering og andre funktioner via det indbyggede pluginsystem.
Fil og Visionsupport
Upload dokumenter og billeder til analyse af synsbaserede modeller direkte i samtalen.
Tilpassede AI-assistenter
Opret genanvendelige AI-personaer med skræddersyede systemprompter og modelparametre til specifikke opgaver eller arbejdsgange.
Stemmeinteraktioner
Brug tekst-til-tale og tale-til-tekst til håndfri samtaler med enhver tilsluttet LLM-udbyder.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre LobeChat
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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