Resilio Sync er en peer-to-peer filsynkroniseringstjeneste baseret på BitTorrent-protokollen, oprindeligt udgivet som BitTorrent Sync. Den flytter filer direkte mellem dine enheder over en krypteret P2P-kanal, uden at uploade noget til en cloududbyder — din VPS, stationære computere, bærbare computere og telefoner deler en mappe ved at udveksle kryptografiske delingsnøgler og holder derefter mappen synkroniseret, når filer ændres.

Selv-hosting af Resilio Sync på en VPS giver dig en altid-aktiv synkroniseringspeer, der indeholder den kanoniske kopi af dine delte mapper, og accepterer indgående ændringer fra enhver anden enhed på delingen på ethvert tidspunkt af dagen — uden båndbreddebegrænsninger, filstørrelsesbegrænsninger eller tilbagevendende gebyrer for kommerciel cloud-synkronisering.