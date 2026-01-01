Installer Resilio Sync med enkeltklikinstallation.
Peer-to-peer filsynkronisering på tværs af stationære computere, servere og mobile enheder uden en cloud-mellemmand.
Vælg en VPS-pakke til Resilio Sync
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Resilio Sync
Resilio Sync er en peer-to-peer filsynkroniseringstjeneste baseret på BitTorrent-protokollen, oprindeligt udgivet som BitTorrent Sync. Den flytter filer direkte mellem dine enheder over en krypteret P2P-kanal, uden at uploade noget til en cloududbyder — din VPS, stationære computere, bærbare computere og telefoner deler en mappe ved at udveksle kryptografiske delingsnøgler og holder derefter mappen synkroniseret, når filer ændres.
Selv-hosting af Resilio Sync på en VPS giver dig en altid-aktiv synkroniseringspeer, der indeholder den kanoniske kopi af dine delte mapper, og accepterer indgående ændringer fra enhver anden enhed på delingen på ethvert tidspunkt af dagen — uden båndbreddebegrænsninger, filstørrelsesbegrænsninger eller tilbagevendende gebyrer for kommerciel cloud-synkronisering.
Vigtige funktioner i Resilio Sync
Direkte peer-to-peer synkronisering
Krypteret filoverførsel mellem dine enheder over en P2P-kanal — dine data ligger aldrig på en tredjepartsserver.
Ingen filstørrelsesgrænser
Synkroniser vilkårligt store filer og mapper uden kommercielle cloudbegrænsninger – kun din lagerplads og båndbredde tæller.
Selektiv synkronisering
Vælg mappevis, hvilke enheder der modtager det fulde indhold frem for on-demand streaming, så telefoner ikke behøver at spejle hele biblioteker.
Del nøgler og links
Delingstilstande som skrivebeskyttet, læse-skrive og engangslink giver dig mulighed for præcist at styre, hvad hver inviteret partner kan gøre med en delt mappe.
Native apps på tværs af platforme
Førstepartsklienter til Windows, macOS, Linux, iOS, Android og NAS-systemer betyder, at hver enhed taler den samme protokol nativt.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Resilio Sync
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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