Installer Mathesar med enkeltklikinstallation.
Open source regnearkslignende grænseflade til at udforske og redigere PostgreSQL-databaser uden at skrive SQL.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Mathesar
Mathesar er en open source-webapplikation, der lægger en regnearkslignende grænseflade oven på enhver PostgreSQL-database. I stedet for at erstatte din database opretter den direkte forbindelse ved hjælp af native PostgreSQL-roller og -tilladelser, så hver bruger ser præcis de data, de har autorisation til at få adgang til – uden at der kræves et separat identitetslag.
Selv-hosting af Mathesar holder dine data under din kontrol, samtidig med at det giver ikke-tekniske teammedlemmer en måde at forespørge, filtrere og redigere poster på via en velkendt gittergrænseflade. Udviklere bevarer fuld adgang til det underliggende Postgres-skema, hvilket betyder, at Mathesar fungerer sammen med dine eksisterende værktøjer i stedet for at erstatte dem.
Vigtige funktioner i Mathesar
Regnearksstilredigering
Gennemse, filtrer, sorter og rediger rækker i enhver tabel via et velkendt gitter – ingen SQL- eller databaseklient nødvendig.
Visuel forespørgselsbygger
Byg forespørgsler med joins, aggregeringer og filtre via en peg-og-klik-grænseflade, der forbliver synkroniseret med dit Postgres-skema.
Indbygget adgangskontrol
Mathesar bruger ægte PostgreSQL-roller og -tilladelser, så hvad brugere kan se og redigere, styres altid af din databases egne sikkerhedsregler.
CSV-import og eksport
Upload CSV- eller TSV-filer direkte til tabeller, eller eksporter enhver visning til et regneark til offline analyse.
Delbare dataformularer
Opret simple inputformularer, der lader samarbejdspartnere tilføje rækker til en tabel uden at eksponere den fulde databasegrænseflade.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Mathesar
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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