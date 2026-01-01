Mathesar er en open source-webapplikation, der lægger en regnearkslignende grænseflade oven på enhver PostgreSQL-database. I stedet for at erstatte din database opretter den direkte forbindelse ved hjælp af native PostgreSQL-roller og -tilladelser, så hver bruger ser præcis de data, de har autorisation til at få adgang til – uden at der kræves et separat identitetslag.

Selv-hosting af Mathesar holder dine data under din kontrol, samtidig med at det giver ikke-tekniske teammedlemmer en måde at forespørge, filtrere og redigere poster på via en velkendt gittergrænseflade. Udviklere bevarer fuld adgang til det underliggende Postgres-skema, hvilket betyder, at Mathesar fungerer sammen med dine eksisterende værktøjer i stedet for at erstatte dem.