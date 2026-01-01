Installer Slash med etklikinstallation
Selvhostet genvejsadministrator, der omdanner lange URL'er til mindeværdige s/-links, som er tilgængelige direkte fra din browsers adresselinje.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Slash
Slash er en selvhostet genvejslinkhåndtering for enkeltpersoner og teams, der ønsker en mere overskuelig måde at dele og få adgang til URL'er på. I stedet for bogmærker spredt ud over browsere eller svære at huske omdirigeringslinks, lader Slash dig definere s/-præfikserede genveje — skriv s/docs i din browsers adresselinje (med udvidelsen installeret) og land direkte på din destination. Genveje kan tagges, grupperes i delbare samlinger og begrænses til dit team eller holdes private.
I modsætning til hostede linkforkortere, der logger din trafik og tjener penge på dine data, forbliver alle genvejsanalyser og brugsdata på infrastruktur, du kontrollerer, når du selv hoster Slash på en VPS — ingen abonnement påkrævet, ingen ekstern tjeneste at stole på, og ingen grænse for antallet af genveje, du kan oprette.
Vigtige funktioner i Slash
Genveje til browserens adresselinje
Browserudvidelser til Chrome og Firefox lader dig skrive s/genvej direkte i adresselinjen for at springe til enhver gemt URL – ingen ekstra klik eller søgning nødvendig.
Delbare samlinger
Gruppér relaterede genveje i kuraterede samlinger, og del dem med dit team eller offentligt via et enkelt link.
Linkanalyse
Spor hvor ofte hver genvej tilgås, og se trafikkilder, så du ved, hvilke links der aktivt bruges, og hvilke der kan udfases.
Tagbaseret organisation
Tilføj tags til genveje for hurtig filtrering og opdagelse på tværs af et voksende bibliotek af interne og teamlinks.
Deling af holdgenveje
Opret genveje, der er synlige for alle arbejdsområdemedlemmer, eller begræns dem til dig selv – og hold interne og personlige links organiseret ét sted.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Slash
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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