Slash er en selvhostet genvejslinkhåndtering for enkeltpersoner og teams, der ønsker en mere overskuelig måde at dele og få adgang til URL'er på. I stedet for bogmærker spredt ud over browsere eller svære at huske omdirigeringslinks, lader Slash dig definere s/-præfikserede genveje — skriv s/docs i din browsers adresselinje (med udvidelsen installeret) og land direkte på din destination. Genveje kan tagges, grupperes i delbare samlinger og begrænses til dit team eller holdes private.

I modsætning til hostede linkforkortere, der logger din trafik og tjener penge på dine data, forbliver alle genvejsanalyser og brugsdata på infrastruktur, du kontrollerer, når du selv hoster Slash på en VPS — ingen abonnement påkrævet, ingen ekstern tjeneste at stole på, og ingen grænse for antallet af genveje, du kan oprette.