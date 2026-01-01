Installer GPT-Researcher med ét-kliks installation.
Autonom AI-forskningsagent, der udfører dybdegående webforskning og genererer detaljerede, citerede rapporter på få minutter.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med GPT-Researcher
GPT-Researcher er en open source autonom AI-agent designet til at udføre omfattende onlineforskning om ethvert emne. Den bruger en multi-agent-tilgang – en planlægningsagent opdeler spørgsmålet i underforespørgsler, forskningsagenter indsamler information fra snesevis af kilder samtidigt, og en skriveagent syntetiserer resultaterne til en struktureret, citeret rapport. Denne parallelle tilgang reducerer dramatisk tiden til at producere forskningsbaseret indhold sammenlignet med manuel browsing eller enkeltforespørgsels-LLM-prompter.
Selv-hosting af GPT-Researcher giver dig fuld kontrol over, hvilke LLM-udbydere og søge-API'er du forbinder, hvilke data der behandles, og hvordan rapporter gemmes. At køre den på din egen VPS betyder, at følsomme forskningsemner forbliver på din infrastruktur, uden brugsgrænser fra tredjeparts hostede tjenester.
Vigtige funktioner i GPT-Researcher
Multiagentforskning
Parallelle subforespørgselsagenter indsamler data fra dusinvis af kilder samtidig, hvilket producerer grundige rapporter hurtigere end noget enkelttrådet forskningsflow.
Anførte rapporter
Hver genereret rapport inkluderer kildehenvisninger i teksten og en referenceliste, der gør resultaterne verificerbare og velegnede til professionel brug.
Flere rapporttyper
Generer forskningsrapporter, ressourcelister, dispositioner eller brugerdefinerede output, der matcher det præcise resultat, din arbejdsgang kræver.
Fleksibel LLM-support
Forbind OpenAI, Anthropic, Ollama eller et hvilket som helst OpenAI-kompatibelt endepunkt, så du kan balancere omkostninger, hastighed og modelkapacitet per forskningsopgave.
Websøgningsintegration
Integreres med Tavily, Google, Bing og andre søgeudbydere for at hente aktuel, opdateret information i stedet for at basere sig på statisk træningsdata.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre GPT-Researcher
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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