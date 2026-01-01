GPT-Researcher er en open source autonom AI-agent designet til at udføre omfattende onlineforskning om ethvert emne. Den bruger en multi-agent-tilgang – en planlægningsagent opdeler spørgsmålet i underforespørgsler, forskningsagenter indsamler information fra snesevis af kilder samtidigt, og en skriveagent syntetiserer resultaterne til en struktureret, citeret rapport. Denne parallelle tilgang reducerer dramatisk tiden til at producere forskningsbaseret indhold sammenlignet med manuel browsing eller enkeltforespørgsels-LLM-prompter.

Selv-hosting af GPT-Researcher giver dig fuld kontrol over, hvilke LLM-udbydere og søge-API'er du forbinder, hvilke data der behandles, og hvordan rapporter gemmes. At køre den på din egen VPS betyder, at følsomme forskningsemner forbliver på din infrastruktur, uden brugsgrænser fra tredjeparts hostede tjenester.