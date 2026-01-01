Udrul Profilarr med ét klik.
Automatiseringsværktøj der synkroniserer kvalitetsprofiler og brugerdefinerede formater fra fællesskabsdatabaser til dine Radarr- og Sonarr-instanser.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Profilarr
Profilarr forbinder dine selvhostede Radarr- og Sonarr-instanser til fællesskabsvedligeholdte databaser med kvalitetsprofiler og brugerdefinerede formater, og anvender testede konfigurationer automatisk i stedet for at kræve manuel indtastning. Det erstatter timer med justering pr. instans med en enkelt synkroniseringsoperation, og holder hver arr-app i din stack i overensstemmelse med de seneste fællesskabsstandarder.
Selvhosting af Profilarr sammen med din mediestack betyder, at profilopdateringer sker efter din tidsplan, med fuld synlighed over, hvad der ændrede sig og hvorfor — uden afhængighed af eksterne tjenester til at skubbe konfiguration til dine lokale apps.
Vigtige funktioner i Profilarr
Profilsynkroniseringsautomatisering
Henter kvalitetsprofiler fra fjernfællesskabsdatabaser og anvender dem på Radarr og Sonarr uden manuel kopiering og indsættelse på tværs af instanser.
Brugerdefineret formatstyring
Synkroniserer brugerdefinerede formatdefinitioner og scorer, så hver instans i din stack bruger den samme testede konfiguration.
Multi-instanssupport
Administrerer flere Radarr- og Sonarr-instanser fra en enkelt grænseflade og holder dem alle konsistente uden at duplikere indsatsen.
Web UI inkluderet
Browserbaseret grænseflade til administration af forbindelser, udløsning af synkroniseringer og gennemgang af anvendte ændringer — ingen SSH eller CLI påkrævet.
Vedvarende konfiguration
Alle instanslegitimationsoplysninger og synkroniseringstilstand gemmes på en navngivet Docker-volume, der overlever container-genstarter og billedopgraderinger.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Profilarr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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