Profilarr forbinder dine selvhostede Radarr- og Sonarr-instanser til fællesskabsvedligeholdte databaser med kvalitetsprofiler og brugerdefinerede formater, og anvender testede konfigurationer automatisk i stedet for at kræve manuel indtastning. Det erstatter timer med justering pr. instans med en enkelt synkroniseringsoperation, og holder hver arr-app i din stack i overensstemmelse med de seneste fællesskabsstandarder.

Selvhosting af Profilarr sammen med din mediestack betyder, at profilopdateringer sker efter din tidsplan, med fuld synlighed over, hvad der ændrede sig og hvorfor — uden afhængighed af eksterne tjenester til at skubbe konfiguration til dine lokale apps.