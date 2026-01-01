Lightdash er en open source business intelligence-platform, der er designet til at fungere nativt med dbt (data build-værktøj). I stedet for at genopbygge metrikdefinitioner inde i et BI-værktøj læser Lightdash dine eksisterende dbt-modeller, tests og dokumentation for automatisk at generere en udforskningsgrænseflade og et målelag – og holder analyselogikken versionsstyret i kode, hvor den hører hjemme. Teams kan bygge dashboards, køre ad hoc-forespørgsler og planlægge rapportleverancer uden at duplikere det arbejde, der allerede er udført i deres dbt-projekt.

I modsætning til generelle BI-værktøjer betyder Lightdash's sandhedskilde-tilgang, at når en dbt-model ændres, opdateres alle diagrammer, der er bygget på den, automatisk. Selv-hosting af Lightdash giver analyseteams fuld kontrol over deres datainfrastruktur uden at dirigere forespørgselsresultater gennem tredjeparts cloud-platforme.