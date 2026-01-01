Udrul Lightdash med enkeltklikinstallation
Open-source BI-platform bygget omkring dbt, der øjeblikkeligt omdanner dine datamodeller til dashboards og diagrammer.
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Hvad du kan bygge med Lightdash
Lightdash er en open source business intelligence-platform, der er designet til at fungere nativt med dbt (data build-værktøj). I stedet for at genopbygge metrikdefinitioner inde i et BI-værktøj læser Lightdash dine eksisterende dbt-modeller, tests og dokumentation for automatisk at generere en udforskningsgrænseflade og et målelag – og holder analyselogikken versionsstyret i kode, hvor den hører hjemme. Teams kan bygge dashboards, køre ad hoc-forespørgsler og planlægge rapportleverancer uden at duplikere det arbejde, der allerede er udført i deres dbt-projekt.
I modsætning til generelle BI-værktøjer betyder Lightdash's sandhedskilde-tilgang, at når en dbt-model ændres, opdateres alle diagrammer, der er bygget på den, automatisk. Selv-hosting af Lightdash giver analyseteams fuld kontrol over deres datainfrastruktur uden at dirigere forespørgselsresultater gennem tredjeparts cloud-platforme.
Vigtige funktioner i Lightdash
dbt-indbygget metriklag
Lightdash læser eksisterende dbt-modeller, tests og YAML-dokumentation for at generere en udforskningsgrænseflade, hvilket eliminerer behovet for at omdefinere metrics i et separat BI-værktøj.
Ad-hoc SQL-udforsker
Kør ad hoc-forespørgsler mod dit datalager direkte fra browseren, med kolonnedefinitioner og testresultater hentet automatisk fra dbt-metadata.
Planlagt rapportlevering
Konfigurer tilbagevendende dashboard-øjebliksbilleder, der leveres til e-mail eller Slack efter en tidsplan, så interessenter holdes opdaterede uden manuelle eksporter eller downloads.
AI datacopilot
Stil spørgsmål om dine data på naturligt sprog, og få diagramforslag drevet af metrics-laget, der allerede er defineret i dit dbt-projekt.
Versionsstyrede analyser
Analysedefinitioner lever i dbt-kode side om side med dine datamodeller, hvilket gør diagram- og metrikændringer gennemgåelige, sammenlignelige og implementerbare gennem standard Git-arbejdsgange.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Lightdash
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Sikkerhed du kan stole på
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Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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