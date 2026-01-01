Dolibarr er en modulær open source ERP- og CRM-platform, der dækker hele spektret af forretningsdrift — kundestyring, tilbud, fakturaer, lager, projekter, personaleressourcer og regnskab — i ét samlet system. Dens modulbaserede arkitektur lader dig aktivere kun de funktioner, din virksomhed har brug for, hvilket holder grænsefladen overskuelig, efterhånden som dine behov vokser.

Selv-hosting af Dolibarr på din VPS betyder, at dine finansielle data, kunderegistre og forretningsdokumenter gemmes på infrastruktur, du fuldt ud kontrollerer. Der er ingen licensgebyrer pr. bruger, ingen leverandørpålagte lagerbegrænsninger, og intet abonnement er påkrævet for at låse op for avancerede moduler — hvilket gør det til et omkostningseffektivt langsigtet valg for voksende virksomheder, der ønsker komplet ejerskab af deres driftsdata.