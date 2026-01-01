Implementer Dolibarr med én-klik-installation.
Open source ERP- og CRM-platform til styring af salg, fakturering, lager og forretningsdrift.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Dolibarr
Dolibarr er en modulær open source ERP- og CRM-platform, der dækker hele spektret af forretningsdrift — kundestyring, tilbud, fakturaer, lager, projekter, personaleressourcer og regnskab — i ét samlet system. Dens modulbaserede arkitektur lader dig aktivere kun de funktioner, din virksomhed har brug for, hvilket holder grænsefladen overskuelig, efterhånden som dine behov vokser.
Selv-hosting af Dolibarr på din VPS betyder, at dine finansielle data, kunderegistre og forretningsdokumenter gemmes på infrastruktur, du fuldt ud kontrollerer. Der er ingen licensgebyrer pr. bruger, ingen leverandørpålagte lagerbegrænsninger, og intet abonnement er påkrævet for at låse op for avancerede moduler — hvilket gør det til et omkostningseffektivt langsigtet valg for voksende virksomheder, der ønsker komplet ejerskab af deres driftsdata.
Vigtige funktioner i Dolibarr
Integreret CRM
Spor kundeemner, administrer kontakter og overvåg salgsprocessen fra første kontakt til underskrevet faktura ét sted.
Fakturering og tilbud
Generer professionelle tilbud, konverter dem til ordrer, og udsted fakturaer med automatisk betalingssporing og påmindelser.
Lagerstyring
Overvåg lagerniveauer, administrer indkøbsordrer, og spor produktbevægelser på tværs af lagre eller lokationer.
Projekt- og tidsregistrering
Tildel opgaver, registrer tid på projekter, og mål rentabilitet med indbygget ressource- og budgetstyring.
Modularkitektur
Aktiver kun de moduler, din virksomhed har brug for i dag, og aktiver derefter yderligere funktioner, efterhånden som din drift udvides.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Dolibarr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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